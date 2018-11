Pırellı ve Alfa Romeo uzun ömürlü iş birliğinde yeni bir sayfa açıyor

Anasayfa » Otomobil

28 Kasım 2018, 13:07

Alfa Romeo ve Pirelli’nin geçmişten günümüze uzanan işbirliğinde bugün FCA Group'un Balocco test pistinde Pirelli’nin Alfa Romeo Sürüş Akademisi ile teknik ortak olmasıyla yeni bir sayfa açılıyor.

Bir Formula 1 yarışını ve şampiyonluğunu kazanan ilk otomobil olan 1950 model Alfa Romeo 158, Pirelli lastiklerle donatılmıştı. Efsane pilot Nino Farina’nın kullandığı Alfa, aynı derecede efsane olan Pirelli Stella Bianca lastiklerden destek alıyordu. Alfa Romeo 4C, 2013 yılında Pirelli P Zero Trofeo R lastikleri sayesinde pek çok süper otomobili geçip dünyanın en zorlu parkurlarındanNürburgring-Nordschleife’dayeni bir rekoraimza atarken,2016'da Pirelli P Zero Corsa, Giulia Quadrifoglio'nun ikonik pistte en hızlı sedan otomobil olmasına yardım etti. Sadece bir yıl sonra bu kez Stelvio Quadrifoglio, P Zero lastikleriyle dünyanın en hızlı SUV’u olarak yeni bir rekor kırdı ve Nordschleife'yi fethetti.

2014’ten bu yana Alfa Romeo için özel Pirelli lastikleri üretiliyor



İkisi de ünlü Milanolu şirketler olan Alfa Romeo ile Pirelli arasındaki uzun ömürlü ilişkide başarı öyküleri, zaferler, otomobiller ve insanlar önemli bir yer tutuyor. Pirelli bu nedenlerle de 2014 yılında sadece Alfa Romeo için özel olarak geliştirilmiş lastikleri tanımlamak amacıyla “AR” işaretli lastikleri tanıttı; üstelikbu iş birliği serinin sadece en güçlü otomobillerini değil tüm modelleri kapsadı. Şu an Alfa Romeo için otomobil ile lastikleri arasındaki paralel bir geliştirme programının sonucu olarak yaratılmış 43 adet (OEM) homologasyonlu ve 33 adet“AR”işaretliPirelli lastiği bulunuyor. Bu özel üretim felsefesi, tüm önemli premium ve prestij otomobil üreticileri tarafından kullanılırken Pirelli tarafında üç yılı bulan araştırma ve geliştirme çalışmaları ve binlerce saatlik iç ve dış ortam testleri gerçekleştiriliyor, yaklaşık 180 prototip ve 4000 geliştirme lastiği üretiliyor. Bu süreç, üreticiyi belirten bir sembolle işaretlenmiş her lastik için uygulanıyor.









Yakın geçmişten 8C Competizione gibi en ikonik otomobiller de dahil mevcut Alfa Romeo serisindeki her model, Pirelli ve Alfa Romeo mühendisleri tarafından ortaklaşa geliştirilen özel Pirelli lastikleriyle donatılıyor. Özellikle Quadrifoglio serisinden Giulia ve Stelvio, orijinal donanım olarak sadece Pirelli P Zero lastiklerini kullanıyor.





Pirelli ve Alfa Romeo: “Mükemmel Uyum”

Pirelli'nin kendi deneme alanlarının yanı sıra, 1970'lerin başında Alfa Romeo tarafından inşa edilen ve daha sonra FCA Grubuna dahil edilen Balocco test merkezi de Alfa otomobillerinin ve lastiklerin ortak geliştirme çalışmalarının gerçekleştiği yerlerden biriydi. Pirelli bu kez Alfa Romeo Sürüş Akademisi'nin teknik ortağı olarak Balocco’ya dönüyor.Test merkezi, çıplak gözle bile görülebilen işaretli ve işaretsiz lastikler arasındaki teknik farklılıkları vurgulamak için bir fırsat sunuyor zira işaretli lastiklerin yapıları, hamurları ve takviye malzemeleri her okazyon için sadece kullanıldıkları otomobillerin özelliklerini bütünlemek amacıyla özel olarak tasarlanıyor. Örneğin, sıfır derece Nylon ve Kevlar ile özel bir yapıya sahip olan “AR”işaretli Pirelli Cinturato P7 yüksek hızda dengeli kullanım sunarken,diğer versiyonlarda daha fazla konfor için tek katman veya yumuşak kullanım manevralarını iyileştirmek için de çelik takviyeli çift katman kullanılıyor. Alfa Romeo için homologasyonlu Pirelli lastikleri, Cinturato P7 gibi yaz lastiklerindenP Zero ve P Zero Corsa gibi sportif lastiklere dek uzanıyor ve ayrıca kış lastikleri iledört mevsim lastikleri de kapsıyor. Öte yandan, Run Flat (patlasa dahi yol alabilen) teknolojisi de yakın zamanda Giulia'nın bazı versiyonlarında yer almaya başladı.

Lastik üretimine bu özel yapım yaklaşımı, Pirelli'nin araştırma ve geliştirme departmanında çalışan 1800'den fazla mühendis, üniversitelerle 31 işbirliği ve her yıl yüksek değerli ürünlerden elde edilen gelirlerin%6,5'inin yeniden araştırma ve geliştirmeye yatırılmasıyla garanti ediliyor. Bunların tümü, Pirelli’nin her otomobile mümkün olan en iyi lastiği sunması için doğan ‘Mükemmel Uyum’ stratejisini sade bir şekilde özetliyor.