Yeni Porsche 911: Daha güçlü, daha hızlı ve daha dijital

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28 Kasım 2018, 12:44

Spor otomobil üreticisi Porsche’nin ikon modeli 911’in sekizinci neslinin dünya prömiyeri Los Angeles’ta gerçekleştirildi.

Geliştirilen yeni nesil turboşarjlı altı silindirli motor, 450hp ile S modellerinde hiç olmadığı kadar güçlü. İyileştirilmiş enjeksiyon ve yeni turboşarj ve hava soğutma sistemi yerleşimi sürüş verimliliğini daha da artırıyor. Güç aktarımı, yeni geliştirilmiş sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ile gerçekleştiriliyor. Bunlara ek olarak ıslak zeminlerde daha da güvenli sürüş imkanı sunan Porsche Wetmodu, termal kameralı Gece Görüşü Asistanı gibi yeni asistan sistemleri göze çarpan diğer özellikler. 911’in özellikleri üç özel dijital ürün ile tamamlanıyor: Olağanüstü turlar için Porsche Road Trip uygulaması, Porsche 360+ kişisel asistan ve bireysel karbon ayak izini sıfırlamayı sağlayacak web tabanlı Porsche Impactemisyon ölçüm uygulaması.911 Carrera S ve 911 Carrera 4S modellerinin turboşarjlı altı silindirli motoru artık 450 hp güç üretiyor. Bu güç, önceki modele göre 30 hp daha fazla. Saatte 0’dan 100 km hıza çıkmak için arka tekerlekten çekişli 911 Carrera S için 3,7 saniye, dört tekerlekten çekişli 911 Carrera 4S için ise sadece 3,6 saniye yeterli. Her iki otomobil de önceki modelden 0,4 saniye daha hızlı. İsteğe bağlı SportChrono Paketi bu hızlanmaya ekstra 0,2 saniye daha ekliyor. Araçların son süratleri ise 911 Carrera S için 308 km/sa, dört tekerlekten çekişli 911 Carrera 4Sversiyonu için ise 306 km/sa. NEDC ile bağlantılı yakıt tüketimi; 911 Carrera S için 8,9 lt/100 km, 911 Carrera 4 S versiyonunda bu değer 9,0 lt/100 km.Tamamıyla yenilenen dış tasarım, 911’in yeni nesli 992 modelinin performans atılımını öne çıkarıyor. 20 inçlik ön ve 21 inçlik arka tekerleklerin üzerinde daha öncekilerden çok daha geniş tekerlek yuvaları bulunuyor. Otomobilin ön gövdesi 45 mm daha geniş. Kapılara gömülü otomatik açılan kapı kolları, konikleşerek incelen yumuşak konturları ortaya çıkarıyor. Yeni LED farların arasındaki belirgin girinti akıllara ilk 911 nesillerinin tasarımını getiriyor. Arka kısımda çok daha geniş ve tüm modellerde farklı konumlandırılan arka spoiler ile tek parça olarak uzanan şık farklar göze çarpıyor. Ön ve arka bölümler dışında dış yüzeyin tamamı artık alüminyumdan.Porsche dünyada ilk kez standart pakete dahil olan Wetmodunu geliştirdi. Bu özellik sayesinde yoldaki su algılanıyor, güvenlik sistemleri buna göre önceden ayarlanıyor ve sürücüyü uyarılıyor. Böylece sürücü sadece bir düğmeye basarak veya direksiyondan modu değiştirerek otomobili özel güvenlik moduna ayarlayabiliyor. Yine standart donanımda yer alan uyarı ve fren asistan sistemi, hareketli nesnelerle çarpışma riskini tespit ederek gereken durumlarda acil frenleme sistemini devreye alıyor. 911’de ilk kez isteğe bağlı termal görüntüleme kameralı Gece Görüşü Asistanı özelliği bulunuyor. Adaptif seyir kontrolü seçeneğinde ise otomatik mesafe kontrolü, dur-kalk fonksiyonu, yolcu koruma ve inovatif bağımsız Acil Yardım özelliği sunuluyor.