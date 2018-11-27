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Beş yılda pazar payını iki katına çıkaran Scania’nın başkanından teşekkür ziyareti

27 Kasım 2018, 15:53

Taşımacılık sektöründe sürdürülebilir teknolojilerin öncü ve lider markası Scania’nın Başkanı HenrikHenriksson ve Başkan Yardımcısı ChristianLevin, Doğuş Otomotiv’e başarılarından dolayı teşekkür etmek ve güvenlerini göstermek için Türkiye’ye geldi.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Scania Türkiye Ülke Müdürü Per Stümer’in hazır bulunduğu toplantıda, karşılıklı olarak işbirliğini daha da artırmak için yeni projeler paylaşıldı.



“Türkiye pazarı ve Doğuş Otomotiv’e güveniyoruz”

Scania’nın Başkanı HenrikHenriksson, “Çözüm ortağımız Doğuş Otomotiv’e, başta Ferit Şahenk olmak üzere teşekkürlerimizi sunmaya geldik. Türkiye, Avrupa’nın büyük ve geleceği parlak ekonomilerinden biri olarak öne çıkıyor. Buna paralel olarak da Türkiye’de lojistik sektörü çok ciddi bir gelişim gösteriyor. Scania olarak stratejik öneme sahip olarak gördüğümüz Türkiye pazarında son 5 yılda Pazar payımızı iki katına çıkarttık. Türkiye’de Doğuş Otomotiv ile uzun yıllara dayanan güçlü birlikteliğimizi, hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz ile daha da pekiştirerek devam ettireceğiz” dedi.



Henriksson,sektörün sürdürülebilir teknolojilere ve uzun vadeli planlara ihtiyacı olduğu, Scania markasının da sürdürülebilir teknolojiler konusundaki dönüşüme liderlik ettiğini ve bu bağlamda 315 binin üzerinde bağlantılı araçla öncü konumda olduğunu belirtti.



“Scania ile ilişkimizi, daha ileri noktalara taşımaya kararlıyız“

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu,Scania ile uyumlu çalışma ve sürekli gelişen işbirliği ile Pazar paylarını arttırmaya devam edeceklerini söyleyerek “Gelinen noktada ve yakalanan uyumlu ve verimli çalışma ortamında bu başarımız büyüyerek devam edecektir. Scania markasının da sürdürülebilir teknolojiler konusundaki dünya liderliğinin, Türkiye’de öncüsü olacağız. Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatımız ile bağlantılı servisleri de içeren yüksek teknolojileri ve çözümleri kullanarak Türkiye’de müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini daha yukarıya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





