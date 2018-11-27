Petrol Ofisi, mega lüks yat Ace’ye yakıt ikmali yaptı

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27 Kasım 2018, 13:33

Türkiye akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar sektörünün lideri Petrol Ofisi’nin gücünü denizlere taşıyan PO Marine, son olarak 87 metre uzunluğundaki mega lüks yat Ace’ye yakıt ikmali yaptı.

Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali, 1 yüzer istasyonve 5 marina istasyonuna sahip PO Marine, Türkiye'nin en itibarlı kamu ve özel denizcilik kurumları dâhil yıllık 600.000 tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyor. PO Marine, her yıl iç pazarda 34.000'denve transit pazarda 2.700'den fazla, madeni yağ pazarında ise 2.500'den fazla gemiye ikmal yapıyor.12 deniz tankeri (barc) ile Türkiye'nin en büyük dağıtım ağına sahip PO Marine, dünyadaki tüm limanlardan gelen yakıt taleplerine anında cevap verebiliyor. PO Marine, Türkiye suları ile birlikte acenteler üzerinden dünyanın 60 farklı ülkesinde hizmet veriyor.PO Marine'in, deniz yakıtlarında, transit ve iç pazarlarda lider konumunu geleneksel olarak koruduğuna dikkat çeken Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, "Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek markayız. Aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun, gelen tüm yakıt ve madeni yağ taleplerine anında cevap verebiliyoruz. Petrol Ofisi markasının gücü ve denizcilik sektörünün içinden gelen tecrübeli, uzman kadromuz ile denizcilik sektöründe de dağıtım ağımızın başarısını ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılıyoruz" dedi.Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris’te yaklaşık 1 hafta demirleyen ve Petrol Ofisi tarafından yakıt ikmali gerçekleştirilen süper lüks yat Ace, görünümü kadar konforuyla da dünyanın en iyi yatları arasında yer alıyor. Cayman Adaları bayraklı, 87 metre uzunluğundaki mega yat, 28 personel çalışan ve 6 kabininde 12 konuk ağırlayabiliyor. Milyarder Rus işadamı SamvelKarapetyan’aait olduğu belirtilen süper lüks yatın değeri 120 milyon dolar olarak biliniyor.