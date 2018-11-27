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Oto Galerilerde Satılacak İkinci El Araçlar Tur Assist’in Warranty Paketi ile Güvence Altında!

27 Kasım 2018, 13:22

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa ile ikinci el araçlarda “garanti” döneminin başlaması, oto galericileri de harekete geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa ile ikinci el araçlarda “garanti” döneminin başlaması, oto galericileri de harekete geçirdi. Bu kapsamda farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Tur Assist, söz konusu anlaşma kapsamında MASFED’e bağlı olan tüm oto galeri merkezlerinden ya da www.otonomi.com üzerinden satılacak olan, 8 yaşını ve 160.000 km’yi doldurmamış bütün araçları “Warranty” paketi ile garanti altına alacak. Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, konuyla ilgili açıklamasında, “Yılda 60 bin ikinci el araç ticaretinin yapıldığı MASFED ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu anlaşma, sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Tur Assist olarak, bu kapsamda yeni işbirlikleri ile sektörün en önemli ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin asistans firması olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Tur Assist, MASFED’e bağlı olan tüm oto galeri merkezlerindenya da www.otonomi.com üzerinden satılacak olan, 8 yaşını ve 160.000 km’yi doldurmamış bütün araçları “Warranty” paketi ile garanti altına alacak. Özellikle bu alanlarda verdiği hizmetler ile de ön plana çıkan asistans sektörünün en büyük temsilcilerinden olan Tur Assist, “Warranty İkinci El Otomobil Garantisi”ile otomobillerde oluşabilecek beklenmeyen masrafların finansal yüklerine karşı tüketicileri koruyor.

60bin araca güvence Tur Assist’ten!

Konuyla ilgili olarak Green Park Otel Pendik’te düzenlenen imza töreninde konuşan Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, ikinci el araçlara garanti düzenlemesinin çok önemli ve yerinde bir adım olduğunun altını çizdi. Asistans sektörünün en büyük temsilcilerinden biri olarak sundukları Warranty paketlerinin tam da bu noktada tüketicilerin önemli ihtiyaçlarından birini karşıladığını dile getiren Fenercioğlu, “Yılda 60.000 ikinci el araç ticaretinin yapıldığı MASFED ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu anlaşma, sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Tur Assist olarak, bu kapsamda yeni işbirlikleri ile sektörün en önemli ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Tur Assist’in MASFED için özel olarak hazırlamış olduğu “Warranty İkinci El Otomobil Garantisi” ile binek veya hafif ticari araçlar 3 ay ya da 5.000 kilometreyekadar güvence altına alınıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından şubat ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ikinci el motorlu araçların ticaretiyle ilgili yönetmelik” kapsamında oto galerilerden alınan ikinci el araçlarda “garanti” dönemi resmen başlamıştı. Yasa ile ikinci el araçlara üç ay veya 5.000 kilometre “garanti” verme ve araç satışında da “ekspertiz” raporu zorunluluğu gelmişti.



