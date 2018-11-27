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Temsa İş Makinaları’na TerexFinlay’den ödül

27 Kasım 2018, 13:11

Temsa İş Makinaları, 2015’den bu yana distribütörlüğünü yürüttüğü dünyanın önde gelen mobil paletli kırıcı ve mobil paletli elek üreticisi TerexFinlay markasının her yıl en başarılı distribütörlerini satış ve satış sonrası hizmetler konularında farklı kategorilerde ödüllendirdiği ödül töreninde, “En Başarılı Müşteri Desteği” ödülüne layık görüldü.

Amerika’nın Florida eyaletinde gerçekleşen ödül töreninde Temsa İş Makinaları Satış Grup MüdürüBurçak Birand ile Temsa İş Makinaları Ürün Müdürü Sertaç Varol “En Başarılı Müşteri Desteği” ödülünüTerexFinlayGenel Müdürü Paul O'Donnell veTerexFinlay Ortadoğu ve Japonya Satış DirektörüJulian Fegan’dan teslim aldı. Ödül ile ilgili açıklama yapan Birand, “Temsa İş Makinaları olarakuçtan uca hizmet sunmavizyonumuzlatüm Türkiye’ye yayılmış43 noktada müşterilerimizeen iyi hizmeti vermekiçin işlerinde uzman ekibimizle çalışıyoruz. Müşterilerimizle kurduğumuz ilişkinin bir süreç olduğunu, her aşamasında müşteri memnuniyetini sağlamak gerektiğinin bilincindeyiz. Bu ödül de çalışma anlayışımızın bir karşılığı olarak bizi gururlandırdı”



