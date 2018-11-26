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Koluman Treyler’den 26 adet Cargo Perdeli P400 Huckepack
26 Kasım 2018, 17:02
Koluman ,ülke genelinde yaşanan olumsuz ekonomik sürece rağmen gerçekleştirdiği filo satışlarla sektörün öncü firması olduğunu birkez daha kanıtladı.
Koluman , 1958 yılından bu yana uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün önde gelen deneyimli firmalarından olan Seyyah Lojistik’e 26 adet Cargo Perdeli P400 Huckepack treylerin teslimatını gerçekleştirdi.
Düzenlenen araç teslimat töreninde Koluman Otomotiv yönetimi tarafından Seyyah Lojistik’e teşekkür plaketi takdim edildi. Törene Seyyah Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baysal, Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ali Saltık, Koluman Otomotiv Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Durmaz, Koluman Motorlu Araçlar Treyler Satış Müdürü Turgut Başer ve Koluman Motorlu Araçlar Treyler Satış Danışmanı Gökhan Aldemir katıldı.
Seyyah Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baysal teslimat töreninde yaptığı konuşmada, kaliteli ve güvenilir marka Koluman’ı tercih etmelerinden dolayı oldukça memnun olduklarını ve bu karşılıklı işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini istediğini belirtti.
Teslimat töreninde konuşan Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ali Saltık’’ Öncelikle sektörünün öncü firmalarından biri olan Seyyah Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baysal ve ekibinin Koluman markasını seçmelerinden dolayı mutlu ve gurur duyduklarını,Code XL yük güvenliği ve tren taşımacılığına uygunluk sertifikasına sahip olan P400 Huckepack modelinin değerli iş ortağımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz’’ dedi.
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