Afyonkarahisar’ın ilk otobüsleri, Allison şanzımanlı

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26 Kasım 2018, 15:30

Afyonkarahisar’ın yeni filosu, yolcu ve sürücü konforunun avantajlarını kullanıyor.



Afyonkarahisar Belediyesi’nin şirketi Yüntaş A.Ş., şehirde ilk otobüs filosunu kurarken Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Isuzu Novociti Life otobüsleri tercih etti.Yakın zamanda teslim aldığı 36 adet AllisonT 2100™ tam otomatik şanzıman donanımlı Novociti Life otobüsler, Afyonkarahisar’da toplu taşımayı geliştirmeyi hedefleyen Yüntaş A.Ş. için yolcu ve sürücü konforu ile düşük işletim maliyeti avantajları sağladı., Allison tam otomatik şanzımana ek olarak yüksek manevra kabiliyeti, yeni nesil motoru ve 60 yolcu kapasitesi ile Isuzu Novociti Life otobüsleri tercih ettiklerinin altını çizerek; “Şehrimizde daha önce sadece şahıslara ait minibüslerle toplu taşıma yapılıyordu. Bu nedenle Yüntaş olarak kaliteli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak üzere şehirdeki ilk otobüs filomuzu kurduk. Alımlarımız öncesinde yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda sürücü, yolcu ve işletmemize sağladığı avantajlarla Allison tam otomatik şanzıman donanımı, otobüslerimiz için tercihimiz oldu” diye belirtti.Motorları 172kW (230hp) gücüne kadar olan şehir içi otobüsler için tasarlanan T2100 şanzıman, 8m segmenti için de sürüş ve yolcu konforunun yanı sıra yakıt ekonomisi ve düşük işletme maliyet avantajları sağlıyor. Allison’ın tork konvertörü sarsıntısız bir şekilde motor torkunu çoğaltıyor ve böylece tekerleklere daha fazla güç aktarılıyor. Patentli Allison Kesintisiz Güç Teknolojisi™, sorunsuz tam güç geçişleri ile üstün hızlanma ve ivmelenme sunuyor.Allison’ın sağladığı otomatik geçişler sayesinde sürücüler, vites değiştirmeye gerek kalmadan yola ve sürüşe konsantre oluyor. Şehir içinde sürekli dur kalk yapılan yorucu hatlarda çalışan sürücülerinin konforlarını sağlamak üzere tam otomatik şanzımanlı araçlara yöneldiklerini belirten Güncü; “Güzergahlarımız, değişiklik göstermekle birlikte en az 20 km en fazla ise 35 km’lik hatlara sahip ve bu hatlarda ortalama 50-60 durak bulunuyor. Bir otobüsümüz, güzergahlar arasında 12 ila 17 seferyapıyor. Böyle bir döngü de hem sürücü hem de yolcu konforu ön plana çıkıyor” diye belirtti.Güncü, günde 20 binin üzerinde yolcuya toplu taşıma hizmeti sunduklarının ve gün geçtikçe yolcu sayılarının gözle görülür bir şekilde arttığını belirtti. Yüksek kullanım ile doğru orantılı olarak işletim maliyetlerini de göz ettiklerinin altını çizen Güncü; “Manuel araçlarda baskı balata ömrü, yoğun kullanıma bağlı olarak oldukça kısadır, sürekli bakım, onarım vedeğişim gerektirir. Tam otomatik şanzımanlı araçlarda ise mekanik debriyaj olmadığı için böyle bir maliyet ortadan kalkıyor. Bakım-onarım gerekliliği ve maliyetinin, manuel veya otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlara (AMT) kıyasla oldukça düşük olacağını ön görüyoruz” dedi.Sürücülerinin özel sürüş eğitimleri aldıklarına değinen Güncü; “Sürücülerimiz, tam otomatik şanzımanlı araçlarımızın kullanışı ve rahatlığın oldukça memnun. Özellikle şehir içinde sürekli dur kalk yapmaları nedeniyle otomatik şanzımanın konforundan çok memnunlar” şeklinde açıkladı.