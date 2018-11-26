Mercedes-Benz Türk, Conecto modelini Ankara’da tanıttı

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26 Kasım 2018, 14:41

Sadece Conecto otobüslerinde bulunan reküperasyon (geri kazanım) modülü sayesinde otobüsün depoladığı enerji ilave yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor.

Mercedes-Benz Türk, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği ve 2016 yılında yenilediği şehir içi otobüs modeli Conecto’yu Ankara’da bulunan kamu kurumları ve halk otobüsü işletmecilerine tanıtmak amacıyla 21 Kasım tarihinde Ankara Atlıspor Kulübü’nde bir etkinlik düzenleyerek gün boyunca150 kişiyi ağırladı.katıldığı etkinliktede aracın tanıtımını yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.Yeni Euro 6 motoru, reküperasyon modülü ve ileri teknolojisi ile yakıt ekonomisinde sınıfının standartlarını belirleyen Conecto’da solo ve körüklü olmak üzere iki farklı tip ile Doğalgaz ve Dizel motor seçenekleri bulunuyor:Euro 6, 220 kW (295 BG) gücündeki yeni OM 936 LA motor,Euro 6, 265 kW (355 BG) gücündeki yeni OM 470 motor,222 kW (298 BG) gücündeki Mercedes-Benz M 936 G motor,222 kW (298 BG) gücündeki Mercedes-Benz M 936 G motor.Mercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilen düşük emisyon değerli yeni nesil motor, daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. Sadece Conecto otobüslerinde bulunan reküperasyon (geri kazanım) modülü sayesinde otobüsün depoladığı enerji ilave yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor. Conecto, AdBlue ve motor yağı tüketiminde de önemli ölçüde azalma sağlıyor.Conecto’nun renkli gösterge ekranlı yol bilgisayarı sayesinde anlık yakıt tüketimi ve seyir bilgileri kolaylıkla takip edilebiliyor ve yakıt tüketim miktarı hesaplanabiliyor.Yeni B2E (Bus Electric Electronic) teknolojisi ile teknik altyapısı tamamen değişen Conecto, güçlü Euro 6 motoru ile çok daha ekonomik. Bunun yanısıra kullanımı kolay kontrol üniteleri ile kumanda ediliyor. Araçtaki kablo sayısı azaltılarak arıza olasılığı en düşük seviyeye indirilirken, aracın ağırlığının azaltılması da yakıt tasarrufuna ek katkı sağlıyor. Arıza durumunda, sorunun ne olduğu renkli ekranda görsel ikonlarla açıklamalı olarak gösteriliyor ve hızlı bir şekilde çözülmesine olanak sağlanıyor.Conecto Solo hem sürücüsüne, hem yolcusuna en üst düzeyde konfor sunuyor. Genişleyen iç hacmi sayesinde ve 3.120 mm yüksekliği ile ferah bir yolcu ortamı sunuyor. Conecto otobüs, içinde bulunan ve aracın her alanını görebilen kameralar, engelli erişimine uygun giriş rampası, yana yatma fonksiyonu, 3 adet basakmaksız kapı, çocuk arabası ve tekerlekli sandalye için özel ayrılmış emniyet kilitli park yeri ve tek parça halindeki panoramik camları ile en üst düzeyde yolcu konforu sağlıyor. Patenti Mercedes-Benz Türk’e ait olan yeni nesil havalandırma konsepti ile aracın içi artık daha havadar. Aracın ağırlığını azaltarak yakıt tasarrufu sağlayan bu sistem aynı zamanda klimanın verimini arttırarak daha iyi soğutmasını sağlıyor.Yeni tasarlanan kokpit, modern gösterge paneli ve renkli ekran sürücüsüne hem modern bir atmosfer, hem de rahatlık sunuyor. Ergonomik kokpitle uyumlu tasarıma sahip, erişimi kolay butonlar, sürücünün tüm kontrolü elinin altında tutmasını sağlıyor. Direksiyon üzerindeki çok fonksiyonlu düğmelerle, anlık ve ortalama yakıt tüketiminin takip edilebildiği yol bilgisayarı kumanda ediliyor. Conecto’nun şoför kabini talebe göre yolcu kısmından ayrılabiliyor.Geniş kapsamlı aktif güvenlik paketi ile donatılan Conecto, dört tekerlekte de disk frene sahip. Aracın standart donanımında bulunan ABS (Anti Blokaj Sistemi), ASR (Anti Patinaj Sistemi) ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) seyir güvenliğini sağlıyor. Otomatik şanzımana entegre 5 kademeli retarder, aracın fren sistemi ile birlikte sarsıntısız yavaşlamasını sağlıyor ve fren mesafesini kısaltıyor, fren balatası ömrünü uzatıyor. Conecto, yenilikçi ve hafifletilmiş karoseri sayesinde boyutlarındaki artışa rağmen artık daha düşük ağırlığa sahip. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan yeni karoseri yapısı, üst gövdenin bir kaza durumunda garanti etmesi gereken “hayatta kalma alanını” sağlıyor.