Mercedes-Benz Türk Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı aldı

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26 Kasım 2018, 11:56

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’na layık görüldü.

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından; işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi süreçlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımını uygulayan şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’na layık görüldü.FEM sertifikası,tarafından, 23 Kasım’da Mercedes-Benz Türk’ün Genel Müdürlüğü’nde, çalışanlarının da katılımıyla düzenlenen törenletakdim edildi.Mercedes-Benz Türk, KAGİDER’in toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek Türkiye’nin iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak için geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını alarak, cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın gücüne gösterdikleri duyarlılığını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescillemiş oldu.Aldıkları FEM Sertifikası ile ilgili olarak; “Topluma sağlamak istediğimiz katkı doğrultusunda, gerek sosyal sorumluluk projelerimizle gerekse çalışanlarımızın gönüllülük faaliyetleriyle kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın hayatına dokunmaya her zaman özen gösteriyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, her stratejimizi adalet ve güven duygusuyla olgunlaştırıyor, işe alımdan kariyer fırsatlarına kadar ‘her alanda fırsat eşitliği’ ilkemizden ilham alıyoruz. Şirket olarak büyük hassasiyetle yaklaştığımız cinsiyet eşitliği konusunda aldığımız bu kıymetli ödülün verdiği gururla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birçok örnek uygulamayı hayata geçirecek olmanın heyecanını taşıyoruz.’’ diye konuştu.Düzenlenen törende söz alan“Mercedes-Benz Türk olarak çeşitliliğe oldukça önem veren bir aileyiz ve bu değerden beslenmenin önemine inanıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, fırsat eşitliği sağlayan bir çalışma ortamı sunuyoruz. Stratejilerimizi geliştirirken adil olmaya önem veriyoruz ve çalışanlarımızın adil bakış açımıza güvenmelerini bekliyoruz. Bu kapsamda tüm çalışanlarımızın, geleceğin çalışan adaylarının ve kamuoyunun çalışmalarımız hakkında bilgi sahibi olmasını istedik. Bu noktada, yolumuz KAGİDER ile kesişti. KAGİDER’in kadın istihdamını teşvik etmek ve Türkiye’nin iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak amacıyla, Dünya Bankası’nın teknik desteğinin yanı sıra Sabancı Üniversitesi’nin danışmanlığıyla geliştirdiği sertifika programına dâhil olmak istedik. Haziran ayında Ernst & Young tarafından, bağımsız bir denetleme süreci geçirdik. KAGİDER tarafından üst yönetimimizin kadın çalışanlara yönelik fırsat eşitliği taahhüdü, işe alım ve seçme kriterleri, eğitim fırsatlarına erişim, performans değerlendirme, terfi, kariyer destek uygulamaları, geri bildirim ve şikâyetlerin izlenmesi, iletişim konularında da olmak üzere tüm politika ve süreçlerimiz örnekleriyle incelendi. Böylece sertifikayı almaya layık bulunduk. Böyle anlamlı bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.’’ dedi.“Mercedes-Benz Türk, duyarlılığı ve çalışmalarından ötürü FEM sertifikası almaya hak kazanan sayılı şirketler arasına girdi”KAGİDER olarak, kadınların eşit fırsatlara ulaşmasını toplumumuz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Mercedes-Benz Türk, duyarlılığı ve çalışmalarından ötürü FEM sertifikası almaya hak kazanan sayılı şirketler arasına girdi. Sertifika sahibi şirketler toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi adına ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenmiş oluyor. KAGİDER adına Mercedes-Benz Türk’ü tebrik ediyoruz.” diyerek açıklamasını gerçekleştirdi.