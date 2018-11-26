Otonom araç çağırma hizmeti pilot çalışmaları başlıyor

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26 Kasım 2018, 11:31

Pilot şehir olarak seçilen San Jose’deotonom araç çağırma hizmeti 2019 yılının ikinci yarısında başlayacak

Silikon Vadisi’nde San Francisco Körfezi’nin Güney kıyısında 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı San José, Kaliforniya’nın üçüncü büyük şehri. Bosch ve Daimler tarafından yakın bir zamanda duyurulan yüksek derecede ve tam otonom sürüş (SAE Seviye 4/5) sağlayan otonom araç çağırma projesinin 2019’un ikinci yarısında pilot şehir olarak seçilen San Jose’de başlaması planlanıyor.ve, otonomaraçları ile, şehir merkezi ve batı San José arasında kalan San Carlos/Stevens Creek koridorunda seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna hizmet sunmayı planlıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde nüfusunun yüzde 40 artması beklenen metropol alanı, artan ulaşım zorluklarıyla karşı karşıya kalacak., “Pilot proje, otonom araçların geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını nasıl daha iyi karşılayabileceğini keşfetmek için bir fırsat.” dedi. Daimler Sürüş Teknolojileri ve Otonom Sürüş Başkan Yardımcısı Dr. Michael Hafner, “Bu nedenle uzun yıllardan beri otonom sürüş için çaba harcıyoruz. Bu pilot çalışma ile tamamen otonom araçları, geleceğin mobilite servislerinin kullanıcılarına en iyi şekilde bağlayabilmek için değerli bilgiler elde edeceğiz.” dedi., “Şehir içi ulaşımı yeniden ele almamız gerekiyor. Otonom sürüş, geleceğin şehir içi trafiğine dair resmi tamamlamamıza yardımcı olacak.” dedi.Daimler Mobilite Servisleri tarafından işletilen talep üzerine araç çağırma hizmeti uygulaması, ortak araç paylaşımı (car2go), araç çağırma hizmeti (mytaxi) ve çok modlu platformlar (moovel) gibi mobilite servislerinin birbirlerine akıllı bir şekilde nasıl bağlanabileceğini gösterecek. Test operasyonu, yüksek derecede ve tam otonom araçların çok modlu ulaşım ağına nasıl entegre edilebileceği hakkında bilgiler sağlayacak. Buradaki amaç, seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna istedikleri alım noktasına otonom araç çağırıp, varmak istedikleri yere otonom olarak gitme fırsatını elde edecekleri kusursuz bir dijital deneyim sağlamak.Bu deneyim, herhangi bir kaza yaşanmaması için sürüşü dışarıdan izleyen ve gerektiğinde araca müdahale eden bir emniyet sürücüsü tarafından takip edilecek.Şehir içi ortamlarda yüksek derecede ve tamotonom sürüş (SAE seviye 4/5) üzerinde gerçekleştirdikleri ortak geliştirme çalışmaları ile Bosch ve Daimler şehirlerde trafik akışını iyileştirmeyi, yollarda emniyeti arttırmayı ve trafiğin gelecekteki hali için önemli bir yapı taşı sağlamayı hedefliyor. Teknoloji, diğer şeylerin yanı sıra araç paylaşımının çekiciliğini de artıracak. Sürüş emniyetinden taviz vermeden insanların araç içerisinde geçirdikleri zamanı mümkün olan en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak ve sürücü ehliyeti olmayan insanlar için yeni mobilite fırsatları sunacak.Bosch ve Daimler çalışanları, Almanya’da Stuttgart bölgesinde ve ABD’de Silikon Vadisi’nde bulunan Sunnyvale civarında olmak üzere iki bölgede ekipler halinde geliştirme projesi çalışmalarını yürütüyor. Aynı ofis alanını paylaşmaları nedeniyle, iş disiplinleri arasında hızlı bir iletişim sağlanıyor ve karar alma süreleri kısalıyor. Bununla birlikte çalışanlar, karşılıklı paylaşımlardan elde ettikleri bilgi birikimlerini kendi şirketlerine de taşıma olanağı buluyorlar.Her iki şirketin çalışanları, yüksek derecede ve tamotonom sürüş sistemi için konseptleri ve algoritmaları birlikte geliştiriyor. Daimler, otomobile sürüş sistemini, gerekli geliştirme araçlarını, test tesislerini ve test filosu için araçları sağlıyor. Bosch isesensörler, aktüatörler ve kontrol üniteleri gibi geliştirme çalışması sırasında belirtilen parçalardan sorumlu. Bosch ve Daimler, testler için kendi laboratuvarlarını ve test ekipmanlarını ve ayrıca Almanya’daki ilgili test konumlarını kullanıyorlar. Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi’nden 2014 yılında Otonom Araç Test Etme İznini aldığından beri Mercedes-Benz, Sunnyvale/Kaliforniya bölgesinde otonom araçları test ediyor. Benzer bir onayı, Almanya’da Stuttgart bölgesi için de 2016 yılında aldı. Bosch ise, 2013 yılının başında Almanya’da ve ABD’de halka açık yollarda otonom sürüşü (SAE seviye 3) test eden dünyanın ilk otomotiv tedarikçisidir.