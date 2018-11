New Holland ‘Müşteri Buluşmaları’ etkinliklerinde

Anasayfa » Güncel

26 Kasım 2018, 11:17

New Holland farklı bölgelerdeki çiftçilerinin ihtiyaçlarını A’dan Z’ye karşılamak için çiftçilerle bir araya geliyor.

TürkTraktör’ün lider markası olan ve üstün özellikli traktörlerinin yanı sıra tarlada verimliliği artırmanın geniş tarımsal ekipman ürün yelpazesiyle de dikkat çeken New Holland, çiftçilerle etkileşimi artırmak üzere farklı bölgelerde düzenlediği saha etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.New Holland, Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerinin ev sahipliğinde düzenlenennda çiftçilerin beklentilerini daha yakından dinliyor, New Holland ürünlerinin daha pratik ve verimli kullanımı konusunda püf noktalarını anlatıyor.Buluşma gününe özel satış kampanyaları ile de renkli pazarlık görüntülerine sahne olan New Holland Müşteri Buluşmaları,2018 yılı sonuna kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde devam edecek.Buluşmalar sırasında konuklara New Holland tarafından pazara sunulan ekonomik ve üstün özellikli traktörlerin farklı seri ve modelleri tanıtılıyor, saha çalışmalarında verimlilik artışı sağlayan tarımsal ekipmanlar konusunda da ayrıntılı bilgilendirmeler yapılıyor.Ziyaretler sırasında sergilenen traktör ve ekipmanlar gidilen bölgedeki, toprak yapısı ve mahsule görebelirlenirken; aynı zamanda çiftçilerin makinelerin performansları hakkında detaylı bilgiler alması sağlanıyor. İşletme maliyetlerini asgari düzeyde tutacak püf noktalarının“hedefi ile aktarıldığı New Holland Müşteri Buluşmalarında çiftçiler,TürkTraktör’ün uzman ekiplerinden verimli tarım hakkında kendilerine yardımcı olacak her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar.New Holland Müşteri Buluşmaları’nda aynı zamanda TürkTraktör’ün çiftçilerin ürünlere erişimini kolaylaştırmak üzere tasarladığı farklı güncel kampanyalar, ikinci el ürün satışı gibi alternatif çözümleriyle birlikte satış sonrası sunulanteknik servis hizmetlerine ilişkin bilgiler de veriliyor.New Holland Müşteri Buluşmaları kapsamında bugüne kadar 6 noktada1.200’den fazla çiftçi ile bir araya gelen TürkTraktör uzman ekipleri, Bartın’da düzenlecek etkinlikle birlikte 4.000 km’ye yakın yol yapmış olacak.