Yola şampiyonla çıkın

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26 Kasım 2018, 11:11
Bağımsız kış lastiği testinde rakiplerini tek başına geride bırakarak lastikte ‘favori’ olduğunu kanıtladı.
Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in kış lastiği ürün yelpazesi, son bir yılda ADAC, Auto Motor Sport, AutoBild, Auto Expressgibi Almanya ve dünyanın önde gelen yayınlarının bağımsız testlerinden geçer not alarak rakiplerini geride bıraktı. Son 2 yılda tüm bağımsız testlerin% 80'inden fazlasında en çok önerilen lastik markası olan Continental, tek ürün segmentinde tüm rakiplerini geride bırakarak ödüllü kış lastiği WinterContact TS 860 ile , tüm zorlu hava koşullarında mükemmel yol tutuşu,fren mesafesi ve kaymadan viraj alabilmesiyle en güvenilir lastik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Continental’in zorlu koşullar için özel olarak geliştirdiği WinterContact TS 860, 2016’da piyasaya çıkmasına rağmen, son olarak Continental lastiklerini performans, kalite, güvenlik ve görünüş açısından değerlendiren Auto Express kış lastiği testlerinde üç yıldır, art arda birincilik kazandı.
Auto Express, Continental WinterContact TS 860 lastiklerinin ödüllü performansı hakkında şunları söyledi: “Neredeyse İngiltere'nin kış koşulları için tasarlanmış WinterContactTS 860, arka arkaya üçüncü kez zafer kazandı. Continental, ıslak zeminde frenleme ve yol tutuşu konusunda örnek bir performans sergilerken, virajlarda etkileyici çekiş gücüyle pistte dikkatleri çekti. Bir lastiğin testlerimizden üç kez galip gelmesi nadir bir durumdur, ancak Continental TS 860 tam da bunu yaparak, tüm hava koşullarında en iyi sonuçları bir araya getirdi.”
Continental İletişim ve Otomotiv Ortaklığı Yöneticisi Mark Griffiths ise şunları söyledi: “Yeni bir lastik testi galibiyetiyle Continental WinterContact TS 860, ürünlerimizin olağanüstü performansını ortaya koymaya devam ediyor. 2018 yılında yaz ve kış lastiği testleriyle devam eden bu başarı, Continental'in VisionZero/Sıfır Kaza girişiminin bir parçası olarak sürücü güvenliğini artırma yönündeki kararlılığının mükemmel bir göstergesidir. Hava koşulları ne olursa olsun Continental, sürücülerin yol güvenliğini sağlamak için en iyi seçenek olduğunu kanıtlamıştır.”
Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay,“Continental olarak saygın yayınların bağımsız testlerinden elde ettiğimiz bu mükemmel test sonuçlarından çok memnunuz. En zor yol ve hava koşullarında dahi en güvenilir lastik markası olmamız, ileride en yüksek teknolojiyle çözümler geliştirmek adına bizim için inanılmaz bir motivasyon sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Kış lastiğinde üstün performans ve ileri teknolojinin adı: ContiWinterContact TS 860
Özel sırt tasarımı ve kauçuk bileşimi ile performans artışı sağlayan ContiWinterContact TS 860, güvenli sürüş özelliğiyle zorlu hava koşullarında esnekliğini koruyarak, frenleme kabiliyetini ıslak, buzlu ve karla kaplı yollara güvenle aktarıyor.Continental’in alanında uzman mühendisleri tarafından, kompakt ve orta büyüklükte araçlara yönelik geliştirilen ContiWinterContact TS 860, ıslak kış yollarında fren yapıldığında Continental’in bir önceki modeli olan ContiWinterContact TS 850’nin deseninden yüzde 5 oranında daha iyi performans sergiliyor. Continental tarafından geliştirilen buzlu yolda fren teknolojisi (Liquid Layer Drainage) ise buzlu yolda lastiğin temas yüzeyini sürekli olarak sudan arındırmaya yardımcıoluyor ve su tahliyesine olanak sağlayarak buzlu ve donmuş yollarda fren performansını artırıyor. WinterContact TS 860, Snow Curve+ teknolojisi sayesinde de lastiğin karla kaplı yollarla kenetlenmesini güçlendiriyor. Bu teknoloji, tüm lastik profili üzerinde 1000'i aşan noktada karı sıkıştırarak, toplamda ve özellikle viraj alma esnasında daha iyi kavrama sağlıyor.
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