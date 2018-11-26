Otokar BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldı

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26 Kasım 2018, 11:07

Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik performansını bu yıl da korudu.

Otokar, üst üste dördüncü kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. Otokar'ın Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak insana ve topluma yakın, çevreyle dost ve evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ettiğini belirten; "Gelecek nesillere yaşanabilir ve güvenli bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Gerçekleştirdiğimiz projelerle enerji tüketimini 856 GJ’e, sera gazı emisyonunu 138 ton CO2’edüşürdük. 149 bin m³ atık su geri kazanımı gerçekleştirerek üretim için ihtiyaç duyduğumuz suyun yüzde 49’unu bu geri kazanımdan elde ettik" dedi.Türkiye'nin öncü otomotiv ve savunma sanayi şirketi Otokar, dördüncü kez Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilir Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. Kasım 2018-Ekim 2019 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alacak şirketin sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Borsa İstanbul'un belirlediği "Endeks Seçim Kriterleri" kapsamında değerlendirilmeye tabi tutuldu. Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan Otokar, bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 50 şirketten biri oldu.Otokar’ın temel iş stratejisinin; fikri hakları yüzde 100 kendine ait, verimli, çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin yaşam standartlarının geliştirilmesine, dünya genelinde barış ve güvenliğin tesisine katkı sağlamak olduğunu belirten; "Tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz” dedi.BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üst üste dördüncü kez yer alan Otokar'ın yürüttüğü operasyonlarda, çevresel etkinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların yıl genelinde artarak devam ettiğini belirtenşöyle konuştu;"Gelecek nesillere kaliteli ve güvenli bir yaşam sunmak, paydaşlarımız için katma değer üretmek için yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz projelerle enerji tüketimini 856 Gj’e, sera gazı emisyonunu 138 ton CO2’edüşürdük. 149 bin m³ atık su geri kazanımı gerçekleştirerek üretim için ihtiyaç duyduğumuz suyun yüzde 49’unu bu geri kazanımdan elde ettik."Türkiye’de sanayileşme çalışmalarının henüz başladığı dönemde yapılmayanı yapma motivasyonuyla yola çıkan Otokar’ın bugün fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle 5 kıtada 60’tan fazla ülkede araçları olan bir şirket konumuna geldiğine dikkat çeken Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Arifiye’de 552 bin metrekare alana yayılı fabrikamıza ve geleceğimize her yıl yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 10 yıldır yüksek teknoloji ürünü araçların tasarımı için ciromuzun ortalama yüzde 4'ünüAr-Ge’ye ayırdık. Bu stratejinin bir devamı olarak 2017’de ciromuzun yüzde 5,9’u oranında toplam 105 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik.Ar-Ge Test Merkezimizdeki laboratuvarlarımız, yurt içinden ve yurt dışından otomotiv ve savunma sanayi başta olmak üzere farklı sektörlere bağımsız bir akreditasyon merkezi olarak hizmet verebiliyor. Geçen yıl 24 yeni patent başvurusu gerçekleştirdik. Böylelikle son 10 yılda Otokar’ın gerçekleştirdiği patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurusu 269’a ulaştı" açıklamasını yaptı.Otokar, geleceğin akıllı şehirlerinin toplu taşıma ihtiyacını karşılamaya yönelik hayati önemi olantasarımıyla,teknoloji geliştirme çalışmalarına da ağırlık veriyor. Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü üreten ve alternatif yakıtlı otobüsler üzerinde çalışmaları devam eden Otokar, raporlama döneminde başlatılan ve 2019’da tamamlanması planlanan uluslararası Appstacle - Bulut Tabanlı Akıllı Araç Uygulama Platformu Projesi’nin paydaşlarından da bir tanesi.Otokar çalışanlarının mevcut niteliklerini daha da geliştirmek amacıyla her yıl binlerce saat eğitim çalışması gerçekleştirdiğini de belirten Görgüç; mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla 73 bin 466 kişixsaat, kurum içinde İSG kültürünün gelişmesi amacıyla da 18 bin 288 kişixsaat eğitim düzenlendiğini söyledi. Görgüç, yıl içinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal gelişime destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.Otokar'ın 2017 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu; şirketin faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri, yönetsel yaklaşımları, performans sonuçları ve gelecek perspektifi doğrultusunda GRI Standartları'nın temel (core) uygulama düzeyi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı.