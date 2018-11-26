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Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur En Etkin 50 CMO arasında
26 Kasım 2018, 10:47
Levent Timur “En Etkin 50 CMO” araştırmasında ödüle layık görüldü
Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliği ile düzenlenen araştırma sonucunda Levent Timur, 50 CMO arasında yer aldı.
Türkiye’nin en saygın ve prestijli araştırmalarından biri olarak kabul edilen “En Etkin 50 CMO”, markalar arasında değer odağının yaratılmasında büyük etkileri olan CMO’ların (Chief Marketing Officer-Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi) yeni yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.
400 kuruluşun üst düzey pazarlama yöneticileri arasında gerçekleştirilen araştırmada Levent Timur ilk 50 CMO’dan biri oldu.
2004 yılından bugüne Renault Mais’te çeşitli kademelerde görev alan Levent Timur 2007 yılından bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor.
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