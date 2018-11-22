Mutlu Akü ve Euromaster’dan büyük işbirliği

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22 Kasım 2018, 15:24

Mutlu Akü, her geçen gün genişleyen satış ağıyla araç kullanıcılarına en iyi hizmetini sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de 7000 noktada yetkili servisi bulunan Mutlu Akü, Euromaster işbirliği ile müşterilerine fark yaratan hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapılan anlaşma kapsamında tüm Euromaster servislerinde Mutlu Akü ürünlerinin satılması hedefleniyor. Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük akü şirketi olan Mutlu Akü, Euromaster'ın Türkiye'deki 200’e varan servis noktasında yer almak için hazırlık yapıyor. Lastik ve araç bakım hizmeti veren, geniş servis ağı ve profesyonel personeli ile araç sahipleri için en iyi hizmetin adresi olan Euromaster, akü bakım hizmetlerinin kalitesini Mutlu Akü ile tescilliyor.



Sektörünün lider markası Mutlu Akü Euromaster işbirliği ile daha fazla sayıda tüketiciye, daha kapsamlı hizmet sunarak sektöründe fark yaratmaya hazırlanırken Euromaster servislerine özel fiyatlar, avantajlı kampanyalar ve farklı marka ve modellerdeki araçlara uyumlu aküleri ile Euromaster müşterilerine kaliteli ve uzun ömürlü akü deneyimini yaşatmaya hedefliyor.





Tüketiciye daha iyi hizmet ve daha kapsamlı servisi hedefleyen işbirliğinin akü bakımı konusunda da bilinçlendirici olması hedefleniyor. Türkiye'nin 1 numaralı akü markası olan Mutlu Akü, akünün düzenli kontrolünün önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği Mutlu Akü Günleri’ne Euromaster iş birliği ile bir yenisini daha ekliyor.







22 Kasım-22 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Euromaster servis noktaları, aküsünü yenilemek isteyen otomobil kullanıcılarına ücretsiz akü kontrolü sağlıyor. Mutlu Akü Günleri süresince ücretsiz akü kontrolünün yanı sıra katılımcılara sürpriz hediyeler de sunuluyor. Kampanya süresi boyunca katılımcı araçların tümü, uzman personeller tarafından kontrol ediliyor. Aracının modeli, yılı fark etmeksizin, kullanıcılar, en iyi sürüş deneyimini sağlayacak yeni ve güvenli akülere Mutlu Akü Günleri'ne özel avantajlarla sahip olabiliyor.





