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Castrol ve Hypco’dan önemli iş birliği
22 Kasım 2018, 14:20
İmzalanan anlaşma kapsamında Hypco Petrolcülük A.Ş. istasyonlarında yer alan tek madeni yağ markası Castrol olacak.
Castrol ve Hypco Petrolcülük A.Ş., imzaladıkları anlaşma ile güçlü bir iş birliğinin temellerini attı. İmzalanan anlaşma kapsamında Hypco Petrolcülük A.Ş.’nin istasyonlarında satışa sunulan tek madeni yağ markası Castrol olacak. Türkiye binek otomobil yağları pazarındaki liderliğini açık arayla koruyan Castrol’ün ileri teknoloji ile geliştirdiği üstün performanslı yağları, Hypco Petrolcülük A.Ş.’nin ülke çapındaki 74 istasyonunda tüketicilerle buluşacak.
Türkiye’nin dört bir yanındaki araç sahiplerine ulaşma hedefiyle çalışan Castrol, yatırımlarına ve önemli iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor. Hypco Petrolcülük A.Ş. iş birliğiyle ilgili imza töreninde konuşma yapan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül; “Castrol olarak yatırımlarımıza ve önemli iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyor, araç sahiplerinin Castrol madeni yağlarına istedikleri her noktada ulaşabilmesi için değerli iş birliklerine imza atıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında Hypco Petrolcülük A.Ş. ile yaptığımız ortaklığa önem veriyoruz. Tüketiciye daha fazla noktada ulaşabilmemize imkan sağlayacak olan bu iş birliği sayesinde yüksek teknoloji ile geliştirdiğimiz üstün performanslı yağlarımız artık Hypco istasyonlarında da yer alacak. Castrol olarak böyle bir birlikteliğe imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum’’ dedi.
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