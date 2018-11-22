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‘Black Friday’ fırsatı

22 Kasım 2018, 14:15

Sınırlı sayıda Jaguar ve Land Rover için ‘Black Friday’ fırsatı



Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştirdiği Jaguar ve Land Rover, yıla damgasını vuracak ‘Black Friday’ avantajları ile sınırlı sayıdaki araç için benzersiz fırsatlar sunuyor. 23-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan Black Friday fırsatları kapsamında, 2.0 lt 240 bg Ingenium dizel motora sahip Jaguar F-PACE Ultimate Sport Edition modeline, yüzde 25 oranında fiyat avantajı ile sahip olunabiliyor.



Black Friday kapsamında çok avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak olan sınırlı sayıdaki Discovery ve Range Rover Velar modelleri de yüzde 20 oranında avantajlı fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yeni sahiplerini bekliyor.



Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Yetkili Satıcılarına gelenler, Black Friday kapsamında avantajlı fiyatların yanı sıra; takas desteği ve sadık müşteri desteği fırsatlarından da yararlanabiliyor.



