|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Fevzi Gandur Logıstıcs’te üst düzey atama
22 Kasım 2018, 11:47
Fevzi Gandur Logistics’in Uluslararası Karayolu Taşımacılığından sorumlu Genel Müdür görevine sektörün deneyimli yöneticilerinden Cengiz Ceylandağ atandı
2018 yılında lider ekip yapılanmasında önemli transferler ve atamalar gerçekleştiren lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Fevzi Gandur Logistics, son atamasını uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünde yaptı. Büyümesini sürdürürken ekibini de güçlendiren şirketin Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Genel Müdürü görevine Cengiz Ceylandağ atandı.
Sektörde 25 yıllık bir deneyime sahip olan Cengiz Ceylandağ, 1993-1999 yılları arasında farklı lojistik firmalarında Operasyon ve Satış görevlerinde yer aldı.1999-2013 yılları arasında SertransLogistics’teOperasyon ve Satış Direktörlüğü görevini yürüten Ceylandağ, son olarak Ekol Lojistik’te Batı Avrupa Hat Yöneticisi olarak görev yapıyordu.
Cengiz Ceylandağ, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Matematik, Trakya Üniversitesi’ndeise Makine Mühendisliği eğitimi almıştır.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.