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Fevzi Gandur Logıstıcs’te üst düzey atama

Fevzi Gandur Logıstıcs’te üst düzey atama

Tarih 22 Kasım 2018, 11:47

Fevzi Gandur Logistics’in Uluslararası Karayolu Taşımacılığından sorumlu Genel Müdür görevine sektörün deneyimli yöneticilerinden Cengiz Ceylandağ atandı

2018 yılında lider ekip yapılanmasında önemli transferler ve atamalar gerçekleştiren lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Fevzi Gandur Logistics, son atamasını uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünde yaptı. Büyümesini sürdürürken ekibini de güçlendiren şirketin Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Genel Müdürü görevine Cengiz Ceylandağ atandı.

Sektörde 25 yıllık bir deneyime sahip olan Cengiz Ceylandağ, 1993-1999 yılları arasında farklı lojistik firmalarında Operasyon ve Satış görevlerinde yer aldı.1999-2013 yılları arasında SertransLogistics’teOperasyon ve Satış Direktörlüğü görevini yürüten Ceylandağ, son olarak Ekol Lojistik’te Batı Avrupa Hat Yöneticisi olarak görev yapıyordu.

Cengiz Ceylandağ, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Matematik, Trakya Üniversitesi’ndeise Makine Mühendisliği eğitimi almıştır.

 

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