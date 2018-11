Anasayfa » Güncel

Pirelli,hatırlatmalarda bulunuyor

22 Kasım 2018, 11:35

“Can güvenliğiniz ve emniyetiniz için kış lastiği kullanın”

İtalyan lastik devi Pirelli,kış mevsiminin başladığı şu günlerde sürücülere güvenli bir sürüş için yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçiş yapmaları için hatırlatmalarda bulunuyor.Lastiklerin aracın yol ile temas eden tek noktası olduğu düşünüldüğünde,kış aylarında 7 derecenin altındaki soğuk hava koşullarında esnekliğini kaybeden yaz lastikleri yerine kış lastiği kullanımı güvenliğin başlıca unsurlarından biridir. 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, Türkiye’deşu an sadece ticari araçları kapsasada güvenli sürüş ve kış koşullarında can güvenliği için binek araç sürücülerinin de kış lastiği kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz ediyor.



Kış lastikleri, sahip olduğu özel desen yapısıyla 7 derecenin altında güvenli sürüş sağlıyor. Kış lastikleri sahip olduğu yüksek silika içeriği ve yapısı, özel lamelli deseni sayesinde karı üzerinde toplayarak karlı zeminde çekiş sağlar buzlu zeminlerde tutunma (grip) performansını artıracağı gibi bu özel desen tasarımı sayesinde yağışlı havalarda yol üzerindeki suyu yararak, aracın zemine tam tutunmasına yardımcı oluyor. Otomobilin buzlu ve karlı zeminlerde kaymasının en önemli faktörü olan lastiklerin, kış lastiklerinde özel olarak geliştirilen kauçuk yapısı sayesinde fren mesafesini yaz lastiklerine göre 20%’ ye varan oranlarda kısaltıyor. Öte yandan kış lastiklerini yapısal farklılıklarına ek olarak, yanaklarında kış kullanımını ifade eden işaretler ile de yaz lastiklerinden ayrıştırmak mümkün. Araç lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti varsa global regülasyonlara göre “Kış Lastiği” olarak kabul ediliyor.



+7 derecenin altında tüm zorlu hava koşullarında tutarlı ve yüksek kaliteli bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan Pirelli Kış Lastikleri, binekten 4x4'e sürücülerin arazi dahil her şartta ihtiyaçlarını karşılıyor.Pirelli, patlasa dahi yol alabilen Run Flatlastikleri, mumsu tabaksıyla kendini tamir edebilen Sealinsideözellikli lastikleriveGürültü Engelleme Sistemi - PNCSözelliğinesahip ürün gamıyla en ileri teknolojileri sunuyor. Pirelli bayileri, satış ve eğitim ekipleri tarafından, kış dönemi için oluşturulan geniş ürün yelpazesi ve yenilikler hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.Pirelli’despor otomobillerden, lüks sedanlara, şehir içi araçlardan, ağır kış koşulları ve motor sporlarında kullanılan lastiklere varan geniş bir ürün gamı sunuluyor. Pirelli ayrıca, SUV-4x4’ler için tasarlanmış kış lastikleri ve hafif ticari araç kış lastiklerini de müşterilerine sunmaya devam ediyor.





Pırellı kış lastikleri: maksimum güvenlik, performans ve teknoloji



WINTER SOTTOZERO 3: Prestijli markaların orta ve yüksekmotora gücüne sahip otomobilleri için geliştirilen Pirelli Winter Sottozero 3, her türlü zorlu kış koşulunda üstün yol tutuşu ve güvenliği garanti etmesinin yanı sıra uzun lastik ömrü ile de dikkat çekiyor. Taban desenindeki üç boyutlu kanallar daha fazla karın tutulmasına olanak sağlıyor. Bunun sonucu olarak karlı zeminde yol tutuşunu arttırıyor. Aynı zamanda lastiğin yere temas alanının da genişletilmesi sayesinde de yol tutuş hissedilir biçimde üstünlük sağlıyor.Lastiğin mekanik, termal ve dinamik özelliklerini geliştiren özel polimerlerin kullanılması sayesinde Winter Sottozero 3, ıslak ve buzlu yüzeylerde yol tutuşunu arttıran yenilikçi bir bileşen sunuyor. Bu özellik otomobilin sürüş özelliğini de iyileştirirken, lastik omuzları ise daha fazla su tahliyesi sağlaması için daha oval hale getirilmiş bulunuyor.



WINTER SOTTOZERO Serie 2: Seçkin spor ve lüks otomobiller için ideal çözümü sunan SOTTOZERO Serie 2, performans, güvenlik ve çevreye saygı gibi unsurları da bir arada barındırıyor. RUN FLAT(patlasa dahi yol alabilen)özelliğe sahip ölçüleri de bulunan Sottozero Serie II, yağışlı havalarda aracınızdan en iyi performansı elde etmenizi sağlıyor. Islak ve kuru yol koşullarında üstün yol tutuş ve sürüş hâkimiyeti sağlayan Pirelli Sottozero Serie II, açılı kanalları sayesinde artırılmış yanal tutunma ve düşük gürültüyü garanti ediyor. Çevresel kanalları sayesinde ise düşük suda kızaklanma riskine sahip ve çift blok sırasıyla desen kararlılığı sunuyor.



WINTER SNOWCONTROL Serie 3: Özellikle şehir içi kullanımına yönelikA ve B segmentiaraçlar için geliştirilmiş olan Snowcontrol 3 serisi, aracınıza hem şehir içinde hem de şehir dışında optimum performansı sağlıyor.Karlı yollarda mükemmel çekiş ve fren performansı sağlayan Snowcontrol 3 serisi stabil yanal tutuşa da sahip. Yeni kış lastikleri jenerasyonu, yepyeni bileşenleriyle ve yönlü taban deseni özelliğiyle dikkat çekiyor. Spesifik kanal geometrisiyle bloklar dikey ve bağımsız şekilde hareket edebiliyor. Snowcontrol 3, ayrıca BMW’de orijinal ekipman (OEM) olarak kullanılmaya devam ediyor.



Pırellı hafif ticari araç kış lastikleri



CARRIER WINTER: Pirelli’nin hafif ticari araçlar için geliştirdiğiCarrier winter, uzun kilometre performansı, ıslak ve karlı zeminde güvenlik ve düzenli aşınma özellikleriyle segmentinde iddialı bir pozisyona sahip.Hafif ticari araç kullanıcılarının gereksinimleri için özel olarak tasarlananCarrier winter, 3 geniş çevresel kanala ve açık omuz yapısına sahip yepyeni taban deseni ıslak zeminde üstün güvenlik sağlıyor.



Pırellı’den suv-4x4’ler için özel kış lastikleri



Testlerin şampiyonu ve otomotiv üreticilerinin favorisi: SCORPION™ WINTER

Pirelli’nin özellikle lüks segmente odaklanarak geliştirdiği kış lastiği SCORPION™ WINTER, modern SUV ve Crossover’lara takılmak üzere tasarlandı. Karlı, ıslak ve kuru koşullarda maksimum kararlılığı garanti ederek güvenliğe katkı sağlarken, daha düşük gürültü ve dönme direncine sahip bulunuyor.

Pirelli’nin Scorpion Winter kış lastikleri, Alman off-road dergisi Auto Bild Allrad’in gerçekleştirdiği karşılaştırmalı testlerin şampiyonu olurken “ıslak zeminde tutuş”, “kuru frenleme” ve “yuvarlanma direnci” kategorilerinde ‘en iyi performansı’ sergileyen lastik oldu. İlk kez 2012 yılında lanse edilen Pirelli Scorpion Winter, önde gelen Alman test kuruluşu TÜV-SÜD tarafından ilk test edildiğinde en iyi puanları almış, karlı zeminde frenleme, çekiş ve kontrol dahil her türlü performans açısından “sınıfın en iyisi” olarak adlandırılmıştı. Lanse edilmesinden sonra geçen altı kışın ardından Scorpion Winter hala kategori lideri olmayı sürdürüyor.