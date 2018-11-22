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Tur Assist ailesi, Türkiye’nin geleceği için 40. İstanbul Maratonu’nda koştu

Tur Assist ailesi, Türkiye’nin geleceği için 40. İstanbul Maratonu’nda koştu

Tarih 22 Kasım 2018, 11:27

Tur Assist, asistans sektörüne sosyal sorumluluk projeleriyle örnek çalışmalara imza atıyor.

Türkiye’nin asistans firması olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadarfarklı pek çok farklı alanlarda toplam 6bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir başarı hedefinde de her zaman ön planda tutan Tur Assist’in çalışanları, bu amaç doğrultusunda “40. İstanbul Maratonu”na katıldı.

5 vakfın geleceği için koştular!
Bu kapsamda,Gülmek İyileştirir Derneği”, “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı”, “Türkiye Eğitim Vakfı”, “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği” ve “Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı” adına gerçekleştirilen koşuya Tur Assist çalışanlarıyoğun ilgi gösterdi ve çalışanlar, seçtikleri dernek adına maratona katıldı. Tur Assist çalışanları, geçtiğimiz senelerde de İstanbul Maratonu’na AKUT yararına katılmışlardı. 37. Vodafone Avrasya Maratonu’na katılan Tur Assist çalışanlarından oluşan koşu ekibi, sportif etkinlikler aracılığıyla bağış yapmak isteyen kişi ve kurumlarla ihtiyaç sahibi kişileri buluşturmak amacıyla kurulan “Adım Adım” platformuna katılmıştı.Ayrıca Tur Assist, 25 Nisan 2015 tarihinde Nepal’de meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremde AKUT ekibini Nepal’e vardıktan sonra olay yerinde karşılamış, kurtarma ekibinin ve malzemelerinin güvenli bir şekilde sevk edilmesi konusunda lojistik destek sağlamıştı.

 

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