Tırsan, KalDer’in ana sponsoru oldu

21 Kasım 2018, 18:28

Tırsan, bu yıl ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek’ temasıyla gerçekleştirilen 27. Kalite Kongresi’nin ana sponsoru oldu.

Geliştirdiği ürün ve sunduğu hizmetler ile 55 ülkedeki müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayarak her daim sektöre yön veren Tırsan, Türkiye Kalite Derneği'nin(KalDer) düzenlediği ve 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Kalite Kongresi’nde katılımcılarla buluştu. Sektörün gelişimine katkıda bulunan etkinliklerde yer alarak, iş dünyasıyla bir araya gelen Tırsan,“Sürdürülebilir Ortak Gelecek”temasıyla kapılarını açan kongrenin bu yılki ana sponsoru oldu.



Müşterilerine doğru treyler çözümleri sunarak sürdürülebilir bir başarıyı hedefleyen Tırsan, araştırma-geliştirme projelerine ve iş birliklerine yatırım yapmaya devam ediyor. 2009 yılında Türkiye treyler sektörünün ilk Ar-Ge merkezini kuran ve sonrasında Gebze’de 2. Ar-Ge Merkezi’nin temelini atan Tırsan, dünyanın önde gelen treyler sistem tedarikçileriyle ortak araç ve sistem geliştirme projeleri de yürütüyor.



Tırsan, güçlü Ar-Ge’si ile Türkiye’nin en büyük 90. ihracatçısı

Türkiye’nin sektördeki ilk Ar-Ge merkezini 4 milyon Euro’luk bir yatırımla hizmete sunan Tırsan, Ar-Ge merkezi ile treyler sektörüne yönelik 8 farklı ürün grubunda 650’nin üzerinde farklı projeyi başarıyla hayata geçirdi. Sektöründünyada en yüksek test kapasitesine ve teknoloji donanımına sahip olacak 2. Ar-Ge merkezi ise Tırsan müşterilerine katma değerli hizmet sunacak. Toplam 16.600 m2 kapalı alandan oluşan ve 150 araştırmacı mühendisinçalışacağı tesis, endüstri 4.0 prensipleri doğrultusunda oluşturuluyor. Tesis devreye girdiğinde, her üç ayda yeni bir ürün platformu geliştirecek ve prototiplerTırsan bünyesinde üretebilecek.Bununla uluslararasısertifikaların testlerini (ADR ve ATP gibi) kendi bünyesinde yapabilecek.



2017 yılı Özel Sektör Otomotiv Yan Sanayi Birincilik ödülü sahibi Ar-Ge merkezi ile Tırsan, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve sistemler geliştiriyor. Bununla birlikte şirket, 53’ü uluslararası olmak üzere 262 patent, 41 faydalı model, 19 endüstriyel tasarım ve 12 marka tescili ile Ar-Ge çalışmalarını koruyor ve sürdürülebilir olmasını da sağlıyor.

Tüm bu güçlü Ar-Ge faalilyetleri ile Tırsan, Türkiye’nin en büyük 90. ihracatçısı konumunda bulunuyor ve ürünlerinin yüzde 80’ini ihraç ediyor.



Tırsan, tüm süreçlerinde kaliteden ve çevreci kimliğinden ödün vermiyor

Tırsan, kalite süreç mükemmelliği çalışmaları ve yalın faaliyetleri ile müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktadır. Üretmiş olduğu çevreci araçlar ile tasarımdan, araçtakullanılan malzemeye kadar ürün yaşam döngüsü bakış açısıyla her zaman ekolojik sistemi koruma altına almaktadır.



Kalite Süreç Mükemmelliği kapsamında Tırsan, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 27001 Yönetim sistemlerine uygun hareket ederek global standartlara uyum sağlamaktadır. Buna ek olarak iç ve dış denetimler ile sürekli süreç iyileştirme hedeflenmekte ve süreç denetimleri ile süreç mükemmelliğine ulaşılmaktadır. QDMS doküman yönetim sistemi ile de Tırsan, çalışanlarının her daim güncel dokümanlara ulaşmasını mümkün kılınmaktadır.

Tırsan, çevreci yaklaşımıyla da fark yaratıyor. Araçların tasarımından araçta kullanılan malzemeye kadar ürün yaşam döngüsü bakış açısıyla ekolojik sistemi korumayı hedefleyen Tırsan, hafif araç üretimiyle de karbon salımının azalmasını sağlıyor.