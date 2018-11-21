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Ekin Patrol G2, Türkiye’nin en anlamlı teknoloji ödülünü aldı

21 Kasım 2018, 15:03

13. Teknoloji Ödülleri’nde Ekin Patrol G2 ile Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi’nde ödül aldı.

Ekin Teknoloji; TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan 13. Teknoloji Ödülleri’nde Ekin Patrol G2 ile Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi’nde ödül aldı. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.



Ekin, “Ekin Patrol G2, hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen dünyanın ilk ve tek akıllı mobil devriye ürünüdür. Abu Dabi ve Bakü’de emniyet birimleri tarafından kullanılıyor. ABD ve İsviçre’de ise polis tarafından test ediliyor. Ürünümüz uluslararası alanda birçok ödül aldı. Ülkemizin en anlamlı teknoloji ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojileri ile 10 ülkede 22 şehirde güvenli şehir altyapıları kuran ve 500’den fazla şehir güvenlik komuta merkezi kuran Ekin Teknoloji, Ekin Patrol G2 ile 13. Teknoloji Ödülleri’nde Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi’nde ödül aldı. TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan ödüller, yenilikçi ürün, yeni teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef alan üretim süreci geliştirme çabalarını desteklemek amacıyla veriliyor.



İlk ve tek akıllı mobil devriye ürünü

Ödülü, törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan alan Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, Ekin Patrol G2’nin hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen dünyanın ilk ve tek akıllı mobil devriye ürünü olduğuna dikkat çekti. Ekin, “Abu Dabi ve Bakü’de emniyet birimleri tarafından kullanılıyor. ABD ve İsviçre’de ise polis tarafından test ediliyor. Ürünümüz uluslararası alanda birçok ödül aldı. Ülkemizin en anlamlı teknoloji ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.



Altyapı maliyeti gerektirmiyor

Ekin Patrol G2’nin altyapı maliyeti gerektirmediğini belirten Ekin, “Polis, jandarma, itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptinde tasarlandı. Bu sayede 360 derecelik gözetim özelliğine sahip. Bagaja ya da aracın başka yerine ekstra donanım koymaya gerek olmadan çalışabiliyor. Araçta bulunan kullanıcıya tablet üzerinden bilgi aktarabiliyor ve hem de kontrol merkezi ile bağlantı kuruyor. Bütün ürünlerimizde olduğu gibi yine tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım ve işletim sistemiyle ağ altyapıları ile haberleşebiliyor. Harita üzerinde yönlendirme yapabiliyor” şeklinde konuştu.



