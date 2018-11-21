TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Ekin Patrol G2, Türkiye’nin en anlamlı teknoloji ödülünü aldı

Ekin Patrol G2, Türkiye’nin en anlamlı teknoloji ödülünü aldı

Tarih 21 Kasım 2018, 15:03

13. Teknoloji Ödülleri’nde Ekin Patrol G2 ile Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi’nde ödül aldı.

Ekin Teknoloji; TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan 13. Teknoloji Ödülleri’nde Ekin Patrol G2 ile Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi’nde ödül aldı. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Ekin, “Ekin Patrol G2, hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen dünyanın ilk ve tek akıllı mobil devriye ürünüdür. Abu Dabi ve Bakü’de emniyet birimleri tarafından kullanılıyor. ABD ve İsviçre’de ise polis tarafından test ediliyor. Ürünümüz uluslararası alanda birçok ödül aldı. Ülkemizin en anlamlı teknoloji ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojileri ile 10 ülkede 22 şehirde güvenli şehir altyapıları kuran ve 500’den fazla şehir güvenlik komuta merkezi kuran Ekin Teknoloji, Ekin Patrol G2 ile 13. Teknoloji Ödülleri’nde Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi’nde ödül aldı. TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan ödüller, yenilikçi ürün, yeni teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef alan üretim süreci geliştirme çabalarını desteklemek amacıyla veriliyor.

İlk ve tek akıllı mobil devriye ürünü
Ödülü, törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan alan Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, Ekin Patrol G2’nin hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen dünyanın ilk ve tek akıllı mobil devriye ürünü olduğuna dikkat çekti. Ekin, “Abu Dabi ve Bakü’de emniyet birimleri tarafından kullanılıyor. ABD ve İsviçre’de ise polis tarafından test ediliyor. Ürünümüz uluslararası alanda birçok ödül aldı. Ülkemizin en anlamlı teknoloji ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Altyapı maliyeti gerektirmiyor
Ekin Patrol G2’nin altyapı maliyeti gerektirmediğini belirten Ekin, “Polis, jandarma, itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptinde tasarlandı. Bu sayede 360 derecelik gözetim özelliğine sahip. Bagaja ya da aracın başka yerine ekstra donanım koymaya gerek olmadan çalışabiliyor. Araçta bulunan kullanıcıya tablet üzerinden bilgi aktarabiliyor ve hem de kontrol merkezi ile bağlantı kuruyor. Bütün ürünlerimizde olduğu gibi yine tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım ve işletim sistemiyle ağ altyapıları ile haberleşebiliyor. Harita üzerinde yönlendirme yapabiliyor” şeklinde konuştu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Tırsan, KalDer’in ana sponsoru oldu

 Tırsan, KalDer’in ana sponsoru oldu Tırsan, bu yıl ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek’ temasıyla gerçekleştirilen 27. Kalite Kongresi’nin ana sponsoru oldu.

Fevzi Gandur Logıstıcs en iyi lojistik şirketi seçildi

 Fevzi Gandur Logıstıcs en iyi lojistik şirketi seçildi Fevzi Gandur Logistics,en başarılı lojistik şirketi seçilerek, bu ödülü üst üste 4. kez aldı.
Vahit MAHMATLI
Yapacak çok iş var!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı