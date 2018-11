Krone, Logitrans Fuarında da Türk nakliyecisinin yanında yer aldı

Anasayfa » Üstyapi

21 Kasım 2018, 14:59

12.si düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda, 2 adet ürünü ile yer aldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde Türk nakliyecisini ve Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’dan gelen misafirlerini 212 metrekarelik standında ağırlayan Krone, fuar süresince yoğun bir şekilde müşteri teması gerçekleştirdi. Krone standı aynı zamanda fuarın en büyük ve en ilgi çekici standlarından biri olarak göze çarptı.Fuarda Almanya/Lübtheen fabrikasında üretilen Coolliner MT ve Tire/İzmir fabrikasında üretilen 13,60 m. Swap Body perdeli ürününü sergileyen Krone’nin, tüm satış kadrosu 3 gün boyunca yoğun bir şekilde müşteri teması gerçekleştirdi.fuara katılmalarının önemine dair verdiği demecinde, “Şartlar ne olursa olsun ben ve ekibim Türk nakliyecisinin her zaman en yakınında olacağız. Burada 3 gün boyunca 3 farklı kıtadan onlarca ülkeden gelen misafirlerimizi ağırladık. Türkiye’nin dört bir yanından gelen nakliyeci dostlarımızla buluştuk. Gerek misafir ettiğimiz nakliyeci dostlar, gerekse arayıp bizi tebrik eden dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Krone, her zaman ve her koşulda Türk nakliyecisinin değişmez yol arkadaşı olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.Türkiye’deki ekonomik durumun tüm sektörleri etkilediği gibi kendi sektörlerini de etkilediğini hatırlatan“Tüm paydaşlarımızla birlikte böyle bir dönemden geçerken hiç tereddüt etmeden bu fuara katılma kararı aldık. Logitrans fuarı, Türkiye’de düzenlenen ve sektörel anlamda hem ülke çapında hem de global çapta etkiler yaratan bir fuar. Buraya 2 farklı model ürünümüzü getirdik. Kullanıcıların taleplerini son zamanlarda etkileyen modellerimizle Logitrans fuarında yerimizi aldık. Tüm sektöre ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.Krone İzmir fabrikasının ürettiği en yeni model olan 13,60 m. Swap Body, perdeli bir konteyner olarak değerlendirilebilir. Aynen perdeli treyler modellerinde olduğu gibi kayar perde ve kayar çatı özelliklerine sahip olan bu üründe standart yarı römorklardan farklı olarak destek ayakları, dingiller, elektrik bağlantıları ve lastikler bulunmamaktadır. Intermodel taşımacılığa uygun olarak üretilen ürün, müşterilere karayolu, gemi ve tren bağlantılı taşımalarda hem zaman, hem de nakit tasarrufu sağlamasıyla ön plana çıkmaktadır. Birçok yerli ve yabancı nakliyeci tarafından ilgi gören modelde kullanıcılara, Krone’nin ödüllü yük güvenlik sistemleri (Krone Multilock) ve forklift taşıma cepleri standart, 2.70 m. – 2.90 m. arasında farklı iç yükseklik seçenekleri opisyonel olarak sunulmaktadır.Krone’nin Almanya Lubhteen fabrikasında üretilen Coolline MT modeli, 2.70 mm. iç yükseklik ve 2.50 m. iç genişlik ölçüleriyle fuarda yerini almıştır. Kullanıcıların aynı römork içerisinde farklı ısı derecelerinde taşıma yapmasına izin veren Ara Bölme duvarı, ön kapının 1.200 mm. gerisinde konumladırılan yan kapı ve yan duvarlarda yer alan yük tutucu raylar ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmiştir. Çelik panelli Krone Cool Liner Duoplex Steel, dayanıklı gövde yapısı ve yekpare şasisiyle dikkat çekiyor. 50 mm. kalınlıkta ön duvar, 4 adet dayanıklı alüminyum ara profil ile korunuyor. Duoplex Steel panelleri HACCP sertifikalı olup temizlik ve onarımları kolaylıkla yapılıyor. Ayrıca 125 mm. kalınlıkta alüminyum zemin yekpare darbe şeritlerine doğrudan bağlanarak su geçirmez bir bölme oluşturuyor. Dış sacdaki ek takviye, CSC/EN 283’e göre uygulanan testlerle de kanıtlandığı gibi, yüksek forklift yüklerine olanak tanıyor.Paslanmaz çelik arka çerçeve hem yanaşma hareketleri hem de rampalar için uygun özellikler taşıyor. Cool Liner Duoplex Steel’in kapısı açıldığında aracın içi LED’ler tarafından otomatik olarak aydınlatılıyor.