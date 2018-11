Cengiz İnşaat ve Polat Yol tercihini Ford Trucks’tan yana kullandı

Anasayfa » Piyasa

21 Kasım 2018, 12:44

Cengiz İnşaat ve Polat Yol yaklaşık 94 adet Ford Trucks’ı filosuna kattı.



Cengiz İnşaat, Kuveyt’teki işlerinde kullanmak üzere 4143D DC inşaat kamyonu, 3543M DC mikser, 3543T LR çekici ve 1833 DC yol kamyonu olmak üzere toplam 50 adet Ford Trucks aracı filosuna kattı. Polat Yol ise 4143D DC ve 2533 DC olmak üzere filosunu toplam 44 adet Ford Trucks ile genişletti. Düzenlenen araç teslimat töreninde Cengiz İnşaat ve Polat Yol’a teşekkür plaketi takdim edildi.













Ford Trucks İnşaat Serisi en ağır şantiye şartlarına göre tasarlandı

Kuveyt şehrinin güneyinde, yaklaşık 100 bin kilometrelik alanda sıfırdan oluşturulacak ve 400.000 kişinin yaşayacağı Güney Al Mutlaa şehrinde, 116 okul, 156 cami, 48 mini market, 12 halk sağlığı merkezi ve üç özel klinikle birlikte birçok hizmet sunulması hedefleniyor. Güney Al-Mutlaa projesi, her biri 400 metrekareyi kapsayan 28.336 konuttan oluşan 12 banliyöyü kapsıyor. Kuveyt Kamu Bayındırlık ve İskân İdaresi (PAHW), dev kentin kamu altyapısını inşa etmek için de 288 milyon Kuveyt Dinarı tutarında sözleşme imzaladı. Projede ayrıca, kamu hizmetleri ve enerji santrallerinin inşaatı da dahil olmak üzere 60 ihale gerçekleştirilecek.Orta Doğu'nun tozlu, yüksek sıcaklığa maruz kalan şartlarına göre geliştirilen Ford Trucks araçları, uzun bir süredir bölgede hizmet vermeye devam ediyor. En zorlu iklim ve coğrafi koşullarda dahi kendini kanıtlanmış Ford Trucks inşaat serisi, çöl ortamında bölgenin en önemli projelerinde yer alıyor. Kuveyt'te ilk yılda %20 pazar payına ulaşan Ford Trucks, inşaat segmentinde ise lider konumunda bulunuyor.Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere konfor getiriyor. Ford Trucks inşaat serisi 430 PS güç ve 2150Nm ye ulaşan tork değeri ile en zor inşaat koşullarında yüksek performans sunuyor. Özellikle dekopaj kullanımında karşılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırmanırken, 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. %22’lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor.