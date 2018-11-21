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TerexFinlay İrlanda ekibi Temsa İş Makinaları ile bir araya geldi

21 Kasım 2018, 12:20

Temsa İş Makinaları, 2015 yılından beri distribütörlüğünü yürüttüğü dünyanın en önde gelen mobil paletli kırıcı ve mobil paletli elek üreticilerinden biri olan TerexFinlay ürünlerine yönelik kapsamlı bir teorik ve pratik eğitim gerçekleştirdi.

TerexFinlay İrlanda Teknik Satış EğitimMüdürü Paul McDermotttarafından verilen eğitim Temsa İş Makinaları’nınGebze’deki İstanbul Teknik Merkezinde gerçekleşti. 20 bölge satış yöneticisinin katıldığı TerexFinlay Ürün Satış Eğitimi, 2 gün sürdü. Katılımcılar mobil taş kırma ve eleme makinalarının ürün aralıkları, özellikleri, tanıtımı, kullanım sahaları, kırılan taşların üretim hesaplamaları hakkında detaylı bilgi sahibi oldular.

Müşterilerine ürün satmanın ötesinde uçtan uca hizmet sunma vizyonuyla çalışan Temsa İş Makinaları portföyündeki tüm markalar için benzer eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler sayesinde, gerek satış ekibi gerekse kullanıcılar ürünü ve özelliklerini çok iyi tanıyor ve üründen yüksek performans ve verimlilik alabiliyorlar.



