Anasayfa » Güncel

Fevzi Gandur Logıstıcs en iyi lojistik şirketi seçildi

21 Kasım 2018, 11:37

Fevzi Gandur Logistics,en başarılı lojistik şirketi seçilerek, bu ödülü üst üste 4. kez aldı.

Sektörde 70 yılı geride bırakan Fevzi Gandur Logistics, Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1) kategorisinde yılın en başarılı lojistik şirketi seçilerek, bu ödülü üst üste 4. kez kazanma başarısı gösterdi. Ödülü Fevzi Gandur Logistics adına Kontrat Lojistiği Genel Müdürü Efe Göktuna, UTİKAD Başkanı Emre Eldener’den aldı.



3 Ödül Birden



Fevzi Gandur Logistics, bu yıl hem kurumsal hem de bireysel olarak toplamda 3 ödül aldı. Yılın Havayolu Lojistik Yöneticisi kategorisinde, şirketin Hava & Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak ödülünü FIATA Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin’den alırken, Yılın Karayolu Lojistik Yöneticisi kategorisinde ödül alan Efe Göktuna’ya ödülünü Atlas Ödülleri jürisi, Gazeteci Selçuk Onur takdim etti.



“Verimli bir fuar sürecini geride bıraktık”



Fuarı ve aldıkları ödülleri değerlendiren Efe Göktuna, şirket olarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmanın birinci öncelikleri olduğunu ve bununkarşılığını da bu ödüller ile aldıklarını ifade etti. Göktuna, fuarda hem mevcut müşterilerini ağırladıklarını hem de çözüm ortaklığı yapabilecekleri yeni firmalarla tanıştıklarını belirterek, oldukça verimli bir fuar sürecini geride bıraktıklarını sözlerine ekledi.



