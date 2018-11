Anasayfa » Güncel

Hödlmayr Nakliyat, filosunu yüzde 10 büyütecek

20 Kasım 2018, 15:33

Araç satışlarının düşmesine rağmen, araç filosuna yatırım yapmaya devam eden Hödlmayr Nakliyat, yıl sonuna kadar yüzde 10 büyüme planlıyor.



“Fabrikadan bayiye- her şey tek elden” şeklinde temel hizmet anlayışını özetleyen Hödlmayr’ın hizmet yelpazesi salt araç taşımacılığından multimodal konseptlere kadar uzanıyor. Araç satışlarının düşmesine rağmen Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. yıl sonuna kadar araç filosunu yüzde 10 oranında büyütmeyi planlıyor. Böylece Kasım itibarı ile 42 özel araç taşıyıcısı hazır bulunacak. Firma ayrıca iş ortaklarıyla birlikte yeni depo alanı yatırımları üzerine çalışıyor. Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. Genel Müdürü Hande Çarıkcı, "Bunların dışında yeni bir telematik sistemine yatırım yapıp filomuzun tamamını bu sistemle donattık. Bunun müşterilerimize getireceği avantajlar açıkça ortada: Yüzde 100 şeffaflık, artan verimlilik ve kalite" diye açıklamada bulundu.



Bu yatırımların hepsinin bu doğrultuda taleplerin olması nedeniyle yapılabildiğini söyleyen Çarıkcı, multimodal taşımacılık güzergahları sayesinde daha fazla müşterinin beğenisini topladıklarını dile getirdi. Bir diğer avantajın ise Hödlmayr ağının batıdan doğuya uzanan güzergah üzerinde en önemli merkez noktalarını teşkil eden diğer şubeler olduğunu belirten Çarıkcı, sektörlerinde her şirketin sunamadığı avantajları sunduklarını ifade etti. Hödlmayr CEO'su Johannes Hödlmayr ise, Hödlmayr grubunun kendi şubesiyle İstanbul Boğaz’ını geçen ilk Avrupalı araç lojistikçisi olduğuna dikkat çekti. Uzun vadeli kalkınma fırsatlarına inandıklarını vurgulayan Hödlmayr, bu pazarda buna göre var güçleriyle çalıştıklarını bu başarıda da Türkiye’deki ekiplerinin de payı olduğunu söyledi.