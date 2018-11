Anasayfa » Piyasa

Tırsan'dan hava kargo aracı teslimatı

20 Kasım 2018, 15:23

Tırsan’ın bünyesinde yer alan Talson, Bergwerff Transport Service'e yüksek güvenlikli Talson İzolasyonlu Hava Kargo Aracı TAGFNA teslimatı gerçekleştirdi.



Tırsan bünyesinde bulunan dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo taşımacılığı segmentinin pazar lideri Talson, geniş ürün gamı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Geliştirdiği yüksek teknolojiye sahipürünlerle son olarak Treyler İnovasyon 2019 Ödülleri Konsept kategorisinde 3.’lük elde eden Talson, Bergwerff Transport Service'e GDP-Pharma ve TAPA TSR1 sertifikasına sahip, yüksek güvenlikli Talson marka İzolasyonlu Hava Kargo Aracı, TAGFNA, teslimatı gerçekleştirdi.



Bergwerff Transport Service, 30 yıllık tecrübesi ile Avrupa genelindeki tüm lojistik ihtiyaçlar için en güvenilir şirketler arasında yer alıyor. Talson araçları sayesinde Bergwerff Transport Services, müşteri kargolarını güvenli ve zamanında teslimat noktasına ulaştırabiliyor ve buna ek olarak ilaç taşımacılığı sertifikası ile medikal ürünler de özenli bir şekilde taşınabiliyor.



Teslimat törenine katılan Bergwerff Transport Service Genel Müdürü JolandaBergwerff ve Talson Trailer Satış Bölümü’nden Frank den Ouden, işbirlikleri hakkında bilgi verdi.



“Hava kargo taşımacılığında yüksek güvenlik için Talson’u tercih ettik”

Teslimat töreninde konuşan Jolanda Bergwerff, “Bergwerff Transport Service olarak, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve yüksek güvenlikli hava taşımacılığı hizmeti sunabilmek için Talson araçlarını tercih ettik. Talson araçları sayesinde müşterilerimize söz verdiğimiz gibi güvenli bir şekilde hızlı kargo teslimatı gerçekleştirebiliyoruz. TAGFNA aracının roller taban teknolojisi ile hızlı, elektronik kilit sistemi sayesinde ise tüm rakiplerimizden daha güvenli teslimat yapabiliyoruz.



Aynı zamanda Talson TAGFNA araçlarının bozulabilir ve hassas ürünler için geliştirilmiş izolasyonlu yapısı sayesinde taşımacılığını yaptığımız çabuk bozulabilen ürünleri taze tutabiliyoruz. Böylelikle müşterilerimize söz verdiğimiz gibi en iyi hizmeti sunuyoruz. Ürünleri ile her türlü ihtiyacımıza cevap veren ve satış sonrası hizmetleri ile her zaman yanımızda olan Talson ile çalışmaktan çok memnunuz ve ortaklığımızın önümüzdeki günlerde güç kazanmaya devam edeceğine eminim." dedi.

Frank den Ouden, “Avrupa'nın pazar lideri hava kargo treyler üreticisi olarak, çiçek ve ilaç taşımacılığı gibi hassas ürünlerin en iyi ve güvenilir şekilde taşınmasına imkan sağlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden müşterilerimizin taleplerini karşılıyor ve müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sunuyoruz. Bu yaklaşımımız sonucunda, en son yeniliklerimizden biri olan Talson Güvenli Kutu ürünümüz iletreyler sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen Treyler İnovasyon 2019 Ödülü’nün Konsept kategorisinde 3.’lük elde ettik. Bergwerff Transport Service'e teslimatını gerçekleştirdiğimiz TAGFNA araçlarımız gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatılmıştır. Talsonaraçlarının sahip olduğu bu özellikler sayesinde müşterilerimiz, taşımacılığını yaptığı bozulabilir yada hassas ürünleri sorunsuzca son tüketiciye ulaştırabilmektedir. Ayrıca sahip olduğumuz satış sonrası kaliteli ve hızlı hizmetlerimizle de bütün müşterilerimizin olduğu gibi Bergwerff Transport Service'in her zaman yanında olacağız” dedi.



Talson hava kargo aracı TAGFNA özellikleri

-Talson TAGFNA meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve çiçek taşımacılığı için FNA, ilaç taşımacılığı için ise Pharma sertifikalıdır.



-TAGFNA, treylerin yasal gabari sınırlarında kalmasını sağlayan eğimli çatı ile donatılmıştır.



-TAGFNA’nın tabanı operasyonlarda hız kazandıran ve kargoların hızlı bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan roller taban ile dizayn edilmiştir.



-Auto DownSafety (Otomatik İndirme Fonksiyonu) özellikli silindirler, yük güvenliğini arttırmak için, sürücü unutsa bile araç hareket ettiği anda roller taban silindirlerini otomatik olarak indirerek yük güvenliği sağlar.



-TAGFNA araçları 2.492 mm'lik iç genişliğine ve yük güvenliği sağlamak amacıyla araç tabanını her iki tarafında 13 adet olmak üzere entegre edilen yük bağlama halkalarına sahiptir.



-TAGFNA’nın 5. teker yüksekliği 950 mm’dir. Aracın sahip olduğu 5. teker yüksekliği, hacmi arttırarak daha çok yük taşınmasına olanak sağlar.