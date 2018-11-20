TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Tırsan'dan hava kargo aracı teslimatı

Tırsan'dan hava kargo aracı teslimatı

Tarih 20 Kasım 2018, 15:23

Tırsan’ın bünyesinde yer alan Talson, Bergwerff Transport Service'e yüksek güvenlikli Talson İzolasyonlu Hava Kargo Aracı TAGFNA teslimatı gerçekleştirdi.


Tırsan bünyesinde bulunan dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo taşımacılığı segmentinin pazar lideri Talson, geniş ürün gamı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Geliştirdiği yüksek teknolojiye sahipürünlerle son olarak Treyler İnovasyon 2019 Ödülleri Konsept kategorisinde 3.’lük elde eden Talson, Bergwerff Transport Service'e GDP-Pharma ve TAPA TSR1 sertifikasına sahip, yüksek güvenlikli Talson marka İzolasyonlu Hava Kargo Aracı, TAGFNA, teslimatı gerçekleştirdi.

Bergwerff Transport Service, 30 yıllık tecrübesi ile Avrupa genelindeki tüm lojistik ihtiyaçlar için en güvenilir şirketler arasında yer alıyor. Talson araçları sayesinde Bergwerff Transport Services, müşteri kargolarını güvenli ve zamanında teslimat noktasına ulaştırabiliyor ve buna ek olarak ilaç taşımacılığı sertifikası ile medikal ürünler de özenli bir şekilde taşınabiliyor.

Teslimat törenine katılan Bergwerff Transport Service Genel Müdürü JolandaBergwerff ve Talson Trailer Satış Bölümü’nden Frank den Ouden,  işbirlikleri hakkında bilgi verdi.

“Hava kargo taşımacılığında yüksek güvenlik için Talson’u tercih ettik”
Teslimat töreninde konuşan Jolanda Bergwerff, “Bergwerff Transport Service olarak, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve yüksek güvenlikli hava taşımacılığı hizmeti sunabilmek için Talson araçlarını tercih ettik. Talson araçları sayesinde müşterilerimize söz verdiğimiz gibi güvenli bir şekilde hızlı kargo teslimatı gerçekleştirebiliyoruz. TAGFNA aracının roller taban teknolojisi ile hızlı, elektronik kilit sistemi sayesinde ise tüm rakiplerimizden daha güvenli teslimat yapabiliyoruz.

Aynı zamanda Talson TAGFNA araçlarının bozulabilir ve hassas ürünler için geliştirilmiş izolasyonlu yapısı sayesinde taşımacılığını yaptığımız çabuk bozulabilen ürünleri taze tutabiliyoruz. Böylelikle müşterilerimize söz verdiğimiz gibi en iyi hizmeti sunuyoruz. Ürünleri ile her türlü ihtiyacımıza cevap veren ve satış sonrası hizmetleri ile her zaman yanımızda olan Talson ile çalışmaktan çok memnunuz ve ortaklığımızın önümüzdeki günlerde güç kazanmaya devam edeceğine eminim." dedi.  
Frank den Ouden, “Avrupa'nın pazar lideri hava kargo treyler üreticisi olarak, çiçek ve ilaç taşımacılığı gibi hassas ürünlerin en iyi ve güvenilir şekilde taşınmasına imkan sağlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden müşterilerimizin taleplerini karşılıyor ve müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sunuyoruz. Bu yaklaşımımız sonucunda, en son yeniliklerimizden biri olan Talson Güvenli Kutu ürünümüz iletreyler sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen Treyler İnovasyon 2019 Ödülü’nün Konsept kategorisinde 3.’lük elde ettik. Bergwerff Transport Service'e teslimatını gerçekleştirdiğimiz TAGFNA araçlarımız gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatılmıştır. Talsonaraçlarının sahip olduğu bu özellikler sayesinde müşterilerimiz, taşımacılığını yaptığı bozulabilir yada hassas ürünleri sorunsuzca son tüketiciye ulaştırabilmektedir. Ayrıca sahip olduğumuz satış sonrası kaliteli ve hızlı hizmetlerimizle de bütün müşterilerimizin olduğu gibi Bergwerff Transport Service'in her zaman yanında olacağız” dedi.

Talson hava kargo aracı TAGFNA özellikleri
-Talson TAGFNA meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve çiçek taşımacılığı için FNA, ilaç taşımacılığı için ise Pharma sertifikalıdır.

-TAGFNA, treylerin yasal gabari sınırlarında kalmasını sağlayan eğimli çatı ile donatılmıştır.

-TAGFNA’nın tabanı operasyonlarda hız kazandıran ve kargoların hızlı bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan roller taban ile dizayn edilmiştir.

-Auto DownSafety (Otomatik İndirme Fonksiyonu) özellikli silindirler, yük güvenliğini arttırmak için, sürücü unutsa bile araç hareket ettiği anda roller taban silindirlerini otomatik olarak indirerek yük güvenliği sağlar.

-TAGFNA araçları 2.492 mm'lik iç genişliğine ve yük güvenliği sağlamak amacıyla araç tabanını her iki tarafında 13 adet olmak üzere entegre edilen yük bağlama halkalarına sahiptir.

-TAGFNA’nın 5. teker yüksekliği 950 mm’dir. Aracın sahip olduğu 5. teker yüksekliği, hacmi arttırarak daha çok yük taşınmasına olanak sağlar.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Cengiz İnşaat ve Polat Yol tercihini Ford Trucks’tan yana kullandı

 Cengiz İnşaat ve Polat Yol tercihini Ford Trucks’tan yana kullandı Cengiz İnşaat ve Polat Yol yaklaşık 94 adet Ford Trucks’ı filosuna kattı.

Kar Beton, filosunu genişletti

 Kar Beton, filosunu genişletti Kar Beton, filosunu 30 adet mikser ile genişletti
Vahit MAHMATLI
Yapacak çok iş var!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı