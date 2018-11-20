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Prometeon Tyre Group'ta atama

20 Kasım 2018, 14:11

Alper Tokalp, Global Yetenek ve Gelişim Direktörlüğü'ne atandı.



Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Alper Tokalp, mevcut görevine ek olarak küresel/global bir rol daha üstlendi. Tokalp, Global Yetenek ve Gelişim Direktörü olarak, Grubun küresel çaptaki İK organizasyonunda yetenek yönetimi, eğitim faaliyetleri ve liderlik gelişiminden sorumlu olacak.



Geliştirdiği ürün ve çözümleriyle dünya lastik sektörünün öncülerinden Pirelli marka ticari ve endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon Tyre Group’ta Türk yönetici Alper Tokalp, Grubun Global Yetenek ve Gelişim Direktörlüğü pozisyonuna atandı.



Ocak 2017’den beri Prometeon Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev alan Tokalp, mevcut görevine ek olarak Grubun Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki organizasyonunda tüm eğitim faaliyetleri, yetenek yönetimi ve liderlik gelişiminden sorumlu olacak. Ayrıca, Prometeon Türkiye’de hayata geçirilen başarılı İK proje ve uygulamalarının diğer pazarlara da entegre edilmesine katkı sunacak.



Alper Tokalp Kimdir?

1989 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden mezun olan Alper Tokalp, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. 1994 yılında Sabancı Grubu’nda kariyerine başlayan Tokalp, Grup bünyesinde farklı sektörler ve farklı fonksiyonlarda çeşitli görevler üstlendi. 2006 yılında TEMSA Global A.Ş Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine getirilen Tokalp, 2010 yılında Coca Cola İçecek A.Ş.’ye transfer oldu. Tokalp, burada sırasıyla İnsan Kaynakları Stratejik Gelişim Direktörü, Grup Yeteneği Direktörü ve Coca Cola Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonlarında görev aldı.



Sabancı Üniversitesi’nde MBA derecesine sahip Tokalp, Ocak 2017’den bu yana Prometeon Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.







