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Kar Beton, filosunu genişletti

19 Kasım 2018, 15:23

Kar Beton, filosunu 30 adet mikser ile genişletti

Gerçekleştirilen teslimat törenine Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Kar Beton Genel Müdürü Haluk Atasoy, Kar Beton Batı Marmara Bölge Müdürü Hüseyin Savur’un yanı sıra Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Bölge Satış Müdürü Baran Süslü, FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş ile Satış Müdürü Cem Akkaya katıldı.



1977 yılında faaliyete geçen Kar Beton, Kar Group çatısı altında Marmara Bölgesi'nin çeşitli illerinde faaliyetlerine devam ediyor. Yıllık 2,5 milyon metreküp üretime sahip olan Kar Beton'un Marmara Bölgesi'nde 11 beton santrali bulunuyor. 2 bin 750 metreküp saat kurulu kapasite ile faaliyetlerine devam eden şirket, 55 beton pompasına sahip bulunuyor. Kar Beton, 2014‘ten bu yana filosunu 168 adet Ford Trucks ile genişletti.



Ford Trucks İnşaat Serisi en ağır şantiye şartlarına göre tasarlandı



Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere konfor getiriyor. Ford Trucks inşaat serisi 420PS güç ve 2150Nm ye ulaşan tork değeri ile en zor inşaat koşullarında yüksek performans sunuyor. Özellikle dekopaj kullanımında karşılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırmanırken, 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW’lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor. Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. %22’lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor. Akıllı bakım teknolojisi ile 2250 saate varan bakım aralıkları ile müşteri maliyetlerinde de önemli iyileşmeler sağlayan Ford Trucks inşaat serisi, ekonomik anlamda da büyük avantajlar sunuyor.



