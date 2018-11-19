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Cıtroën C3 WRC sezonun son rallisini podyumda bitirdi
19 Kasım 2018, 15:01
Sezonun son rallisi olan Avustralya Rallisi’ni podyumda bitirdi.
15-18 Kasım tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın on üçüncü ayağı Avustralya Rallisi’nde Citroën’i podyuma taşıyan ekip ise Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi oldu.
2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın on üçüncü ve son ayağı olan Avustralya Rallisi’nde ekipler ve otomobiller zorlu toprak etaplarda yarıştı. Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Citroën C3 WRC ile yarışan Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi bu yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Craig Breen – Scott Martin ikilisi ise ralliyi yedinci sırada tamamladı.
2019 yılından itibaren yeniden Citroën Total Abu Dhabi WRT takımıyla Dünya Ralli Şampiyonası’nda yer alacak olan Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi ise kariyerlerindeki 6 dünya şampiyonluğunu Avustralya Rallisi’nde ilan etti.
Avustralya Rallisi’nde ilk 7’e giren ekipler şöyle:
1. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) 2:59:52.0
2. Paddon / Marshall (Hyundai i20 WRC) +32.5
3. Ostberg / Eriksen (Citroën C3 WRC) +52.2
4. Lappi / Ferm (Toyota Yaris WRC) +1:02.3
5. Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +2:30.8
6. Evans / Barritt (Ford Fiesta WRC) +3:05.1
7. Breen / Martin (Citroën C3 WRC) +8:59.1
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