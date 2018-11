Anasayfa » Güncel

Mercedes-Benz Türk, Kars’taki yıldız kızlarıyla buluştu

19 Kasım 2018, 14:55

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi farklı illerde hız kesmeden devam ediyor.



Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. 14 yıldır kesintisiz devam eden proje kapsamında, her yıl 1.200 öğrenciye burs veriliyor.



ÇYDD ile ortaklaşa yürütülen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, 29. ziyaretini Kars’ta gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk yetkilileri Kars’taki buluşmada, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine büyük önem veriyor

Proje kapsamında maddi desteğin yanısıra, Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine de büyük önem veriliyor. Cesaretin ve özgüvenin kişisel gelişimde çok büyük rol oynadığına inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde Yıldız Kızları eğitimlerini sürdürmeleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor.

Kars’ta öğrenimlerini sürdüren Yıldız Kızlar, kendilerine verilen bu eğitimler sayesinde kişisel ve iletişim kurma becerilerinin geliştiği belirterek, kendilerine olan güvenlerinin arttığını söylediler. Aynı zamanda kendilerine tanınan imkânlar sayesinde okul ihtiyaçlarını kendileri karşılayabildiklerini belirttiler.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Proje, her geçen yıl daha fazla Yıldız Kız’a ulaşmaya devam ediyor. Bugün projede her yıl 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs alıyor. Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bugüne kadar eğitimini tamamlayarak istihdam edilen Yıldız Kızlar, Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı çalışanların yüzde 10’unu oluşturuyor.