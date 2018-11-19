Petlas: Aracınız kışa hazır mı?

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

19 Kasım 2018, 13:37

Yol ve sürüş güvenliği için 7 derece ısının altında kış lastiği kullanılmalı

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, yaklaşan kış koşullarında yol ve sürüş güvenliğinin önemine ve hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zamanlarda kış lastiği kullanımı gerekliliğine dikkat çekti.Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideri ve önde gelen markası Petlas, yerli iş gücü ve Ar-Ge çalışmalarıyla sürüş güvenliği ve konforunu birlikte sunan, yüksek kaliteli lastikler geliştirmeye devam ediyor. Petlas ayrıca, sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekmeyi misyon ediniyor.Pastırma yazlarının arkasından yurtta etkisini hissettirmeye başlayan kış koşullarında, yol ve sürüş güvenliğine daha da fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan“Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerimizden başlar. Kış döneminde kış lastiği kullanmak çok büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erkal Özürün, sürücülerin tüm Türkiye’de en yaygın bayi ağına sahip olan Petlas bayilerine giderek lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.Petlas’ın tamamen yerli Ar-Ge ekibi ve işgücü ile geliştirilen kış lastiği Snow Master W651, tüm Snow Master kış lastikleri gibi geliştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılığı ile göz dolduruyor. Naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile eksiz topuk teli ve sert topuk dolgusu sayesinde yüksek hızda stabilite ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu ürünler, tam silikalı sırt karışımı ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma ve karlı/buzlu zeminlerde yüksek tutunma yeteneğine sahip. Desen tasarımında kullanılan geniş yanal oluklar ve dönme yönüne optimize edilmiş bloklar da karlı zeminlerde yüksek fren emniyeti, Z biçimli ince kerfler ile buzlu ve karlı zeminlerde üstün performans sunuyor.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tebliği gereğince, yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm yolcu ve yük taşıyan ticari kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerde kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunduğunu; zorunluluk kapsamında olmayan özel otomobillerde de kış lastiği kullanımının tavsiye edildiğini hatırlatan“Uygulama 1 Aralık’ta başlıyor, ancak araç sahibi ve sürücülerin, kendilerinin, değer verdiklerinin ve yollarımızın güvenliği açısından son dakikayı beklememelerini; hava sıcaklığı 7 derecenin altına doğru inerken kış lastiğine geçmelerini öneririz” dedi.Kış lastikleri +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini %50’ye kadar kısaltır.Avrupa Lastik Üreticileri Derneği’ne (ETRMA) göre, kış lastiği standartlarını sağlayan lastikler Üç Zirveli Dağ Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) sembolü kullanabilirler. Kış lastiklerinin sırt desen tasarımı ince lameli ve geniş bloklu olarak tasarlanmıştır.Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almanızı sağlar. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak güvenli ve ekonomiktir.Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce mutlaka kış lastiklerini taktırın.Otomobilde dört lastiğin tümünde, mutlaka aynı marka, aynı desen kış lastiği kullanılmalıdır. Kış lastiği orijinal ekipman ebadıyla aynı olmalıdır.Kar ve buz üzerinde daha iyi tutunma için lastik basıncı düşürülmemelidir. Lastik hava basınçları araç üreticisinin belirlediği değerlerde olmalıdır.Kış lastikleri, kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak muhafaza edilmelidir.