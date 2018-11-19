Tofaş’tan Vakko’ya elektrikli Doblo

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19 Kasım 2018, 12:20

Fiat Professional Ailesi’nin tecrübeli üyesi Doblo’nun, Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen elektrikli versiyonu Vakko’ya teslim edildi.

Tamamen elektrikli motoruyla dikkat çeken ve 210 km menziliyle ön plana çıkan iki adet elektrikli Fiat Doblo Cargo, Vakko’nun İstanbul’daki şehir içi operasyonlarında kullanılacak.30kW’lık bataryayla donatılan elektrikli Doblo ile ilgili olarak, “Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye’nin son üç yıldır Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketi konumundayız. Tofaş’ın Bursa’daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen elektrikli Fiat Doblo, Ar-Ge’mizin geleceğe yönelik çalışmalarından biri. Önümüzdeki yıllarda, elektrikli araç pazarı belirgin bir olgunluğa eriştiğinde, geliştirdiğimiz rekabetçi araçlarla topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da yeni ürün fırsatlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, Vakko ile olan işbirliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Doblo’nun, Tofaş tarafından özel olarak geliştirilen elektrikli versiyonu Vakko’ya teslim edildi. Tamamen elektrikli bir motora sahip olan ve 30kW’lık batarya ile donatılan iki adet elektrikli Fiat Doblo Cargo, Vakko’nun İstanbul’daki şehir içi operasyonlarında kullanılacak.elektrikli Doblo ile ilgili olarak “Tofaş Ar-Ge olarak önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Avrupa Komisyonu çatısı altındaki Ortak Araştırma Merkezi verilerine göre Türkiye’nin son üç yıldır Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketi konumundayız. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde farklı elektrikli sürüş sistemleri ve batarya teknolojileri ile elektrikli araca özgü güvenlik, verim ve konfor uygulamaları konusunda birçok araştırma çalışmalarına ayrıca önem veriyoruz.Müşteri deneyimi çevresinde kurgulanmış bir geleceğe hazırlanmak üzere yaptığımız bu çalışmalar Ar-Ge’mizin yetkinliğini ortaya koymak ve geliştirmek adına çok kıymetli.Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında geliştirilen elektrikli Fiat Doblo da, Ar-Ge’mizin geleceğe yönelik çalışmalarından biri. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araç pazarı belirgin bir olgunluğa eriştiğinde, geliştirdiğimiz rekabetçi araçlarla topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.Bu doğrultuda da yeni ürün fırsatlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki elektrikli aracımızı Vakko firmasına test amaçlı kullanmak üzere teslim ettik. Kendilerinin değerli yorumları Tofaş Ar-Ge çalışmalarında dikkatle değerlendirilecek. Bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz” yorumunda bulundu.