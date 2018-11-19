Tragger’a Design Turkey’de tasarım ödülü

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19 Kasım 2018, 12:02

Mobilite ürün ve hizmet platformu CDMMobil bünyesinde üretilen elektrikli hizmet aracı Tragger, ilk ödülünü Design Turkey’de kazandı.

Design WeekTurkey kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmayı hedefliyor. Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran tasarımı ödüllendiren İyi Tasarım Ödülü bu yıl Ulaşım Araçları ve Aksesuarları Kategorisi’nde CDM Mobil’in elektrikli hizmet aracı Tragger QDS700’e verildi. Mobilite kavramına kullanıcı deneyimi odaklı rasyonel bakış açıları, fonksiyonellik, teknoloji, kalite ve yenilikçi yaklaşımlar getiren CDM Mobil tarafından geliştirilen yerli ve milli yüzde 100 elektrikli Tragger marka ailesi, Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiliyor., kazanılan ödüle ilişkin şunları söylediler: “30 yıla yakın çalışma hayatımızda ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne hizmet verdik ve tasarım, mühendislik, araç geliştirme, endüstriyelleştirme alanındaki faaliyetlerimizi CDMMobil ile sürdürüyoruz. Teknolojiyi ulaşılabilir ve ekonomik bir hale getirmek için tecrübeli ve uzman CDM Mobil ekibimizin başından sonuna yönettiği Tragger projesinin aldığı bu ödül ile büyük gurur duyuyoruz. Tragger markalı ürünler Türkiye’nin uzun zamandır teknolojide önde olma özlemini gideren geleceğin araçları olacak, bu ürün gelecek için tasarlandı. Kendi sektöründe hem kalite hem fiyat performans hem de dayanıklılık açısından kabul görmüş Tragger araçlarımızın kısa sürede ülkemizin gururu olacağına eminiz.”ödüle hak kazanan Tragger QDS700 ile ilgili şunları ekledi: “Tragger araçları kullanıcı deneyimini esas alarak kurguluyoruz. Araçların yaptığı iş ile verdiği his arasında tanımlanmış bir ilişki olmasına dikkat ediyoruz. Aracın boyutları ve fonksiyonu ile uyumlu rahat algılanan tasarım hatları kullandık. Tragger’de estetik, teknik beceri ve teknoloji birlikteliği ön plana çıkıyor. Batarya paketinin hızlıca değiştirilebilmesi için Quick Drop sistemini geliştirdik. Şebeke elektriği ile sarj olanağı sağladık. Geleceğin tasarımlarını ve teknolojilerini kullandığımız ürünümüzün aldığı ödül bizim için çok değerli”İnsanların ve işletmelerin lojistik alandaki ihtiyaçlarına uygun tasarlanan TRAGGER, yüzde 100 elektrikli, çevre dostu ve çok fonksiyonlu bir hizmet aracı. Şaşırtıcı kıvraklığı, ideal boyutları ve yüksek çalışma performansıyla özellikle havaalanları, fabrikalar, hastaneler, turizm ve lojistik alanlar gibi noktalarda görev yapabilecek nitelikte. Türk tasarımcıları tarafından form-follows-function yaklaşımı ile tasarlanan ve titiz Türk mühendisliğinin ürünü olan aracın elektrik donanımının tamamı Türkiye’den sağlanıyor. 7,4 kW’lik motoru ile tek şarjda 6 saat hizmet verebilen Tragger’in 700 kg yük taşıma ve 2 ton çekme kapasitesi bulunuyor. Yüklü halde yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneğine ve 3,2 metrelik dönme çapına sahip 3.114 mm uzunluğundaki araç, hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı hız modunda yol alabiliyor. Tragger'in 240 Ah’lik bataryası, 220 V’lik geleneksel şebeke akımıyla 6 saatte yüzde 100 dolmakla birlikte batarya paketi de hızlı değişim için Quick-Drop özelliği sunuyor.