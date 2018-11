Hidromek tasarım ödüllü ürünleriyle Bauma China fuarına hazır

Anasayfa » İş ve İstif Makineleri

19 Kasım 2018, 11:34

Hidromek iş ve inşaat makinesi sektörüyle Buama China fuarında buluşuyor.

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisi arasında yer alan Hidromek, küresel iş ve inşaat makinesi sektörünün temsilcileriyle, Çin’in Şangay şehrinde düzenlenen Bauma China 2018 Fuarı’nda buluşuyor. 27- 30 Kasım tarihleri arasında Shanghai New International Expo Centre'da gerçekleştirilecek olan fuarda Hidromek, yenilikçi ve tasarım ödüllü ürünlerini açık alan C-12 numaralı standında sergileyecek.Sektörün Asya’daki en önemli etkinliği Bauma China 2018, inşaat ve madencilik makineleri, inşaat araçları ve ekipmanları sektörlerinin küresel oyuncularını Çin’de bir araya getirecek. İki yılda bir düzenlenen ve toplam 4 gün sürecek olan fuarda bu sene 2 binin üzerinde katılımcı yer alacak. 2016 yılında düzenlenen fuarı 149 ülkeden 170 binden fazla ziyaretçi takip etmişti.Bu sene kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan Hidromek’in 45 binin üzerinde iş makinesi 100’den fazla ülkede çalışıyor. Sektörün uluslararası temsilcileri ile buluşturan ve işbirliği fırsatı sunan Bauma China 2018 için hazırlıklarını tamamlayan Hidromek, fuarda paletli ekskavatör ve motor greyder ürün gruplarına ait ürünlerini sergileyecek.Tasarım ödüllü GEN Serisi’ne ait fuarda yer alacak HMK 220 LC ve HMK 370 LC HD paletli ekskavatörler, kullanıcılarına geliştirilmiş performans, kontrol kolaylığı ve çok yönlülük gibi yenilikleri sunuyor. Operatör konforunun yanı sıra birçok donanımı operatörlerle buluşturan ürünler, mükemmel kumanda kabiliyeti, güvenilirlik, düşük yakıt tüketimi ve kolay bakımı ile tercih ediliyor.Hidromek’in, 30 ton sınıfındaki HMK 300 LC paletli ekskavatörü üzerinde yaptığı geliştirmeler ile pazara sunduğu yeni ürünü HMK 300 LC Plus da sergilenecek ürünler arasında. Arttırılan kova kapasitesi ve geliştirilmiş hidrolik sistem tasarımı sayesinde yüzde 10 daha hızlı (saniye), yüzde 17 daha üretken (m3/saat) ve yüzde 7 daha verimli (m3/litre) olan HMK 300 LC Plus, daha az yakıtla daha çok iş üretiyor. Standart olarak sunulan ”Otomotik Stop” sistemi, makine rölantiye geçtikten sonra belirlenebilen bir sürede motoru otomatik olarak durdurarak yakıt tasarrufu sağlarken aynı zamanda çevre korunmasına da katkıda bulunuyor. Tasarlanan ergonomik hava süspansiyonlu koltuk ve yüzde 30 iyileştirme ile sınıfının en yüksek soğutma performansına sahip klima sistemi operatöre konforlu bir şekilde çalışma imkanı sunuyor. Geniş bir kullanım alanına sahip olan HMK 300 LC Plus; yol yapımı, inşaat ve hafriyat sektörlerinde ağırlıklı olarak tercih ediliyor.Fuarda sergilenecek bir diğer ürün ise Hidromek’e, aralarında Red Dot Award, German Design Award, ve Good Design Award’ın da bulunduğu pek çok tasarım ödülü kazandıran HMK 600 MG motor greyder. Tesviyeden kazımaya, şev kesmeden hendek açmaya ve kar küremeye kadar birçok iş için tercih edilen HMK 600 MG, maksimum dayanıklılık ve üretim sağlıyor.