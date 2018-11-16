Schmitz Cargobull’dan Almanya'da 100 milyon €’luk yatırım

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16 Kasım 2018, 18:30

Schmitz Cargobull yeni kapasite iyileştirme programı kapsamında büyük yatırımlar yapmayı planlıyor.









Schmitz Cargobull yeni kapasite iyileştirme programı kapsamında büyük yatırımlar yapmayı planlıyor. Schmitz Cargobull AG’nin CEO’su Andreas Schmitz yaptığı açıklamada Denetleme Kurulu’nun, Vreden fabrikası için 100 milyon Euro'luk bir yatırım paketinin ilk aşamasını onayladığını belirtti. Markanın kutu tip yarı-treyler üretim ve yetkinlik merkezi olan fabrika yakın gelecekte, bilinen yüksek kalite standartlarını minimum üretim maliyetleri ile birleştiren birinci sınıf dijital ve otomatik bir tesise ev sahipliği yapacak.Schmitz açıklamasında “2025 Stratejimizde, kutu yarı römork ve platform yarı römork pazarlarında küresel pazar lideri olmanın yanı sıra Avrupa damperli römork pazarında da lider olma hedefini kendimize belirledik” dedi. “Bu nedenle, geçen sene boyunca yapılan yatırımlarla Ağustos 2017’de Vreden fabrikamızda günde 76 treyler olan üretim kapasitesini mevcutta 100 adet frigorifik araca çıkarttık.” Bu ek yatırım ile artan kapasiteye ve daha fazla portföy çeşitliliğine cevap verecek dijital fabrikanın genişletilmesi başlamış oluyor.Geçtiğimiz yıl yapılan yatırımlar sayesinde, özellikle Panevezys (Litvanya) 'da bulunan FERROPLAST® panelleri için köpük üretim tesislerindeki kapasite genişletme çalışmaları tam hızla devam ediyor. Andreas Schmitz yatırımlarla ilgili ifadesinde “Ekim 2019'da S.KO kutu yarı-treyler, M.KO kamyon üstü kutu ve M.KO montaj kitleri için tesisimizde iki ilave üretim hattı devreye girecek” dedi. Tesisin 2017'de günde 10 adet olan teknik kapasitesi üç katına çıkartılarak Nisan 2019’dan itibaren 30 adede ulaşmış olacak. Schmitz “Doğu Avrupa pazarı için bir tedarikçi, montaj kitleri üreticisi ve müşteriye özel çözümler sağlayıcısı olarak, Litvanya tesisimiz büyük bir başarı yakaladı” diye sözlerini tamamladı.Schmitz Cargobull, frigorifik yarı-treyler ürün grubunda Avrupa pazarında yaklaşık 55%'lik pazar payıyla lider konumda ve ilaç, donmuş ürünler, taze ürünler, dağıtım ve kuru yük gibi her bir iş dalında müşteriye özel çözümler tasarlamakta. Frigorifik araçlarında standart olarak bulunacak TrailerConnect® treyler telematiği, sektöre özgü “SmartTrailer-AkıllıTreyler” çözümlerinde de belirleyici bir rol oynamaktadır.