Seri Uluslararası Taşımacılık filosunu Performance Edition ile güçlendirdi

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16 Kasım 2018, 12:42

Seri Uluslararası Taşımacılık Makine,teslim aldığı bir adet FH 540HP 4X2 Performance Edition ile filosundaki araç sayısını 26’ya çıkardı.

Teslimat töreninde konuşma yapan firma sahibi Bülent Yılmaz neden Volvo Trucks’ı tercih ettikleriyle ilgili düşüncelerini ve Temsa İş Makinaları’na olan güvenlerini şu sözlerle dile getirdi: “Zorlu yol koşullarına yönelik, yüksek donanımlı ve ADR opsiyonuolan bir araç arayışımız vardı.Volvo Trucks FH 540HP 4X2 Performance Edition beklentilerimizin de ötesini sunan bir araç. Aracı kullanacak olan arkadaşımız, uzun yıllardır firmamız bünyesinde çalışan ve çok kıymet verdiğimiz bir şoför. O da aracı inceledi, deneyimledi ve çok memnun kaldı. Ayrıca araçta bulunan çift kavramalı debriyaj da kararımızda etkili oldu. Bizim için sefer süresi önemli bir faktördür. Çift kavramalı debriyaj sistemi vites değişimi esnasında oluşan zaman ve güç kaybını büyük oranda azaltıyor. Özellikle rampa çıkışlarında, vites değişimleri esnasında oluşan hız kaybı minimum seviyeye iniyor ve daha az vites değişimi gerektiriyor. Sonuç olarak yakıt tüketimini azaltarak bize avantaj sağlıyor. Bizi bu yüksek performanslı ve verimli araçla tanıştıran Temsa İş Makinaları’nınsatın alma sürecinde bir çözüm ortağı titizliğiyle destek olan, satış sonrasında da yanımızda olacağının güvencesini veren Temsa İş Makinaları’na da ayrıca teşekkür ederim”.

























irketin tercih ettiği FH 540HP 4X2 Performance Edition,VolvoTrucks’ın özel olarak dizayn ettiği zorlu koşullarda yüksek performans gösterebilen bir araç olarak öne çıkıyor. Volvo Dual Clutch şanzıman,navigasyon desteği, bağımsız ön süspansiyon (IFS) ve Volvo dinamik direksiyon (VDS) bulunan araç,XL kabin, kabin içi deri döşeme, deri koltuklar ve deri direksiyon, TV hazırlık kiti, kahve makinası, laminant kapı camları, Bi-Xenon dinamik dönüş farları, kablosuz uzaktan kumanda, yük göstergesi ve park kliması gibi özellikleriyle kullanıcısına maksimum konfor ve güvenlik sunuyor.