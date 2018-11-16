Allison donanımlı kamyonlara ilgi artıyor

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16 Kasım 2018, 11:21

Hansa Entreprenad AB, Allison şanzıman donanımlı ilk Scania damperli kamyonunu geçen sene satın almasının ardından verimliliğini attırmak için yeni siparişini verdi.

1986 yılında kurulan Hansazemin hazırlama ve inşaat şirketi,kamyon, ekskavatörler, tekerlekli yükleyiciler ve süpürme makinesinden oluşan bir filo ile çalışmalarına devam ediyor. Hansa, sadece Stockholm bölgesinde değil, aynı zamanda İsveç çevresinde yoğunlaşan inşaat alanlarındaki üretkenliğini arttırmayı hedefliyor.açıklamasında; "Allison tam otomatik şanzımanlar hakkında meslektaşlarımdan çok olumlu yorumlar duymuştum. Bu yüzden geçen sene, filoyu yeni bir kamyonla tamamlamamız gerektiğinde, Allison tam otomatik şanzımanıdenemenin iyi bir fikir olacağını düşündük” diye belirtti.Geçen yıl Allison 4000 Serisi™ tam otomatik şanzımanlıScania P370 6x2 * 2 damperli kamyon alımı yaptıklarını belirten; "Yeni kamyonumuz, beklendiği gibi o zamandan bu yana kusursuz bir şekilde çalıştı. Şanzımanla ilgili bir şey düşünmemize gerek kalmadı. Mükemmel çalışıyor, gerekli noktalarda vites değiştiriyor, oldukça güvenli duruyor. Ayrıca, şantiyelerin genelinde olduğu gibi yumuşak zeminli arazilerde de harika" dedi.Şirketin yeni teslim edilecek aracı, Allison 4500 tam otomatik şanzıman donanımlı Scania G450 damper / vinçli kamyon olacak. Manuel şanzımanlardan otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlara (AMT) kadar her donanımda tecrübeli olankonuyla ilgili olarak; "Allison tam otomatik şanzımanı, ilk defa test etmek için gittiğim bir kamyon fuarında kullandım. Tam yüklü ve römorklu bir kamyonu dik bir yokuşun başında çalıştırdığımda gözlerime inanamadım. Tek yapmam gereken, kamyonu çalıştırmak için gaz pedalına basmaktı ve hiçbir geri kayma olmadı.Kabul etmeliyim ki çok etkilendim. Daha sonra şirketin ilk Allison donanımlı kamyonunu kullandığımda mutlu ve minnettar oldum"diye belirtti.Allison tam otomatik şanzımanlar, en zorlu koşullarda en ideal performans için üretilmiştir. Allison, diğer tüm şanzıman teknolojilerinden daha fazla güç sağlayan Kesintisiz Güç Teknolojisi™'ne sahiptir. Allison tam otomatik şanzımanlar, manuel ve otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlardan daha hızlı ivmeleniyor. Böylece filolar, daha yüksek ortalama hızlarda çalışabiliyor bu da günlük olarak daha fazla yük taşınabilmesi anlamına geliyor.Lagerborn, Allison donanımlı kamyonun hem dar şantiyelerde hem de yoğun şehir trafiğinde avantajlarını kanıtladığını belirtti. Araçlar, trafik ışığı değiştikten sonra, vites değişimlerinde herhangi bir güç kaybı olmadan da çok hızlı bir şekilde ivme kazanıyor., "Kamyonun yükü boşaltıldığında bir araba gibi hızlanabiliyorum. Uzun vadede, kesinlikle bunu bir günde ne kadar çok yaparsam o kadar fark yaratıyor" dedi.