Renk United Travel’a Tourismo 15 teslimatı

Filolarında ağırlıklı olarak Mercedes-Benz otobüsleri bulunduran Renk United Travel, tercihini yine Tourismo’dan yana kullandı. Yurtdışı ve yurtiçi turistik turlar düzenleyen firmaya 2 Adet Tourismo 15 RHD teslimatı yapıldı. Teslimat sırasında firma, Tourismo 15‘in sahip olduğu düşük yakıt sarfiyatının ve düşük işletim maliyetlerinin başlıca tercih nedenleri olduğunu belirtti.

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