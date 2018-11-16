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Renk United Travel’a Tourismo 15 teslimatı

Renk United Travel’a Tourismo 15 teslimatı

Tarih 16 Kasım 2018, 10:46

Koluman İstanbul tarafından Renk United Travel’a 2 adet Tourismo 15 RHD satışı gerçekleştirilmiştir.

 Filolarında ağırlıklı olarak Mercedes-Benz otobüsleri bulunduran Renk United Travel, tercihini yine Tourismo’dan yana kullandı.

Yurtdışı ve yurtiçi turistik turlar düzenleyen firmaya 2 Adet Tourismo 15 RHD teslimatı yapıldı. Teslimat sırasında firma, Tourismo 15‘in sahip olduğu düşük yakıt sarfiyatının ve düşük işletim maliyetlerinin başlıca tercih nedenleri olduğunu belirtti.

 

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