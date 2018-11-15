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Suzuki’den özel bakım kampanyası

15 Kasım 2018, 14:06

Suzuki sahiplerinin yüzünü güldürecek yepyeni periyodik bakım kampanyası Kasım ve Aralık ayları için devreye alınıyor.



16 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzerindeki tüm Suzuki otomobil modellerinde, işçilik ve yedek parçada tam %30 indirim uygulanırken, check-up hizmeti de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Üstelik yeni bir Suzuki sahibi olmak isteyen sevdiklerini yetkili satıcılara yönlendiren Suzuki sahiplerini de özel sürprizler bekliyor.



Otomotiv dünyasının efsanevi Japon markası Suzuki’de, Suzuki sahiplerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya devreye alınıyor. 16 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzeri tüm Suzuki otomobil modelleri için check-up hizmeti ücretsiz olarak sunulurken, yedek parça ve işçilikte tam %30 indirim uygulanıyor. Üstelik yeni bir Suzuki sahibi olmak isteyen sevdiklerini yetkili satıcılara yönlendiren otomobil severleri de özel sürprizler bekliyor.



