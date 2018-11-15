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ZF 2018 yılını “En İyi Avrupa Otomotiv Satış Sonrası Şirketi” ödülüyle taçlandırdı

15 Kasım 2018, 13:28

Bu ödül mükemmel liderlik ve ortaklık becerileri, vizyon ve geleceğe yönelik hareketlilik için değişime hazırlıktaki başarılarından dolayı verildi.



ZF, Frost & Sullivan’ın 2018 En İyi Avrupa Otomotiv Satış Sonrası Şirketi Olarak Seçildi. ZF Aftermarket, “Vizyoner İnovasyon ve Performans” ve “Müşteri Etkisi” başlıkları altındaki bağımsız kriterlere göre değerlendirilerek, ödül almak için zorlu bir rekabetten geçti. Ödül, 4 Ekim 2018 tarihinde Londra'da Royal Garden Hotel'de Frost & Sullivan'ın En İyi Uygulamalar Ödül Töreni’nde takdim edildi.



Frost ve Sullivan’da Araştırma Uzmanı Benson Augustine’e göre “ZF Aftermarket, rekabetçi ve zorlu bir pazar ortamında sektörel liderlik ve ilerici hareketlilik alanındaki ortaklık becerileri sayesinde 'Yılın En İyi Avrupa Otomotiv Satış Sonrası Şirketi’ ödülünü almayı hak etti. Yeni çözümlerle pazarda ilkleri gerçekleştirmede kanıtlanmış örnekler sergileyerek, işletmenin, müşteri değerini ve deneyimini en üst düzeye çıkaran büyüme, yenilikçilik ve liderlik anlamında sunduklarını, geleceğe hazırlık sanatıyla ve bilimiyle en iyi uygulamaları uzmanca birleştirdiğini düşünüyoruz.”



Rekabette muhteşem standartlar

ZF Aftermarket, bütün Avrupa'dan gelen zorlu rekabetin sonunda ödülü kazandı. Frost & Sullivan analistleri iki temel faktörü bağımsız olarak değerlendirdi: “Vizyoner İnovasyon ve Performans” ile “Müşteri Etkisi”. Bu faktörler, şunları içeren bir dizi kriterle değerlendirildi: karşılanmayan ihtiyaçların ele alınması, Mega Trendler ile vizyoner senaryolar geliştirme, en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi, mali performans, fiyat/performans değeri, müşteri ve hizmet deneyimi ve marka değeri.

ZF Aftermarket tüm alanlarda 10 üzerinden 9 puan alırken, diğer şirketlerin en yüksek skorları sırasıyla 8 ve 7 idi.



Frost & Sullivan tarafından hazırlanan ayrıntılı raporda, ZF Aftermarket'in başarılı olduğu düşünülen bazı kilit alanlara özellikle önem verildi. Rekabetçi ve kalabalık bir pazarda, işletmenin ileri görüşlü yaklaşımı takdir gördü. Özellikle, ZF Group'un katma değerli müşteri avantajları değerlendirmesi ve satış sonrası değer zincirindeki distribütör ortaklarını değişen pazar trendlerine uyum sağlamaya yönlendirmesi dikkat çekti.



Yorumlarda ayrıca ZF Aftermarket'in, paylaşımlı hareketlilik kavramları, kentsel hareketlilik platformları, yükselen hibrit teknolojisi, e-hareketlilik ve otonom sürüşle ilgili gelişen bir yaklaşım benimseyerek bunu kabul ettiğine vurgu yapıldı. ZF Aftermarket'in yükselen hibrit teknolojiyi ve elektrikli araçlar ile ve otonom araçların satış sonrası piyasası genelindeki sayısal önemini iyi anladığına ve bu etkiye hazırlıklı olmak için hedeflerini nasıl belirlediğine işaret edildi.



Makalede, marka portföyündeki çözümler ve parça uzmanlığından da övgüyle söz edildi: Lemförder, Sachs, TRW ve Boge. Üstelik; şirketin rüzgar teknolojisi, demiryolu kentsel hareketliliği ve inşaat gibi farklı sektörlerdeki kapsamlı etkinliği ile farklı sektörlerden satış odaklılıkla ilgili edindiği teknolojiler ve bunun yanı sıra dikey anlamda en iyi uygulamaları paylaşma ve bunlardan yararlanma yöntemine de dikkat çekildi. Frost & Sullivan; bu geniş kapsamlı taktiklerin, şirketin geniş yetenekler sunarak ve geniş iş portföyünü stratejik olarak yönlendirmek suretiyle geleceğe yatırım yaparak Avrupa satış sonrası pazarında kilit bir tedarikçi olarak öne çıktığını ifade ediyor.



ZF Aftermarket Global Pazarlama ve İletişim Direktörü Ben Smart, ödülü aldıktan sonra şunları söyledi: “Bu ödülle son derece gurur duyuyoruz. Global satış sonrası ekibimizin yoğun gayretleri, vizyonu ve özverisi bu ödülle yerini bulmuştur. Günlük tercihleri ile organizasyona destek veren ve böylece geleceklerine anlamlı bir katkıda bulunan müşterilerimizi de alkışlıyoruz.”







