Mobil 1 Center servisleri üçüncü kez buluştu

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15 Kasım 2018, 13:11

ExxonMobil çatısı altında ülkemizde faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye çapında sayıları 91’e ulaşan yağlama merkezlerinin temsilcilerini Antalya’da düzenlenen servisler toplantısında bir araya getirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ana teması “Dükkan Senin Marka Hepimizin” olarak belirlenen etkinlik kapsamında Türkiye’nin 40 ilinden gelen temsilcilere, Mobil 1 Center ile Mobil Delvac Express uygulamalarının sunduğu avantajlar, bu ağa dahil olan katılımcıların işletmelerinde sağlayacağı ayrıcalıklar hakkında bilgiler verildi.Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketlerinden biri olan ExxonMobil’in iştiraki olarak ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye’nin dört bir yanından gelen servis yöneticileriyle buluştu. Bu kapsamda Antalya’da düzenlenen “Mobil Markalı Servisler Toplantısı” ile Türkiye’de 40 ilde faaliyet gösteren ve sayıları 91’e ulaşan Mobil 1 Center ile Mobil Delvac Express yağlama merkezleri ve ExxonMobil yetkili distribütörlerinin temsilcileri bir araya geldi. Etkinliğekatıldı.Mobil 1 Center ve Mobil Delvac Express yetkilileriyle bu yıl üçüncü kez düzenledikleri etkinliği “gelenekselleştirmeyi” amaçladıklarını belirten“Müşterilerine hızlı, modern, temiz, konforlu ve pratik bir hizmet anlayışı sunan Mobil 1 Center ve Mobil Delvac Express’lerin değerli yetkilileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Türkiye çapında sayıları 91’e ulaşan servislerimiz ile büyük bir aile olduk. Servis ağımızı önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerin ve toplantıların tüm katılımcılar için verimli geçtiğine inanıyorum” diye konuştu.“Dükkan Senin Marka Hepimizin” başlığının ana tema olarak belirlendiği etkinlik kapsamında katılımcılara, Mobil 1 Centerile Mobil Delvac Express uygulamalarının sunduğu avantajlar ve bu ağa dahil olan katılımcıların işletmelerinde sağlayacağı ayrıcalıklar hakkında eğitimler verildi.