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Euromaster’dan sürücülere kış lastiği uyarısı

Euromaster’dan sürücülere kış lastiği uyarısı

Tarih 15 Kasım 2018, 12:59

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster,kış aylarının gelmesiyle birlikte sürüş güvenliğinin sağlanabilmesi ve olası trafik kazalarına karşı kış lastiğine geçişin önemine dikkat çekti.


Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle ticari araç ve yolcu taşıyan araçlar için geçerli olacağını hatırlatan Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “Kış aylarında buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarında önemli bir artış yaşanıyor. Euromaster olarak, 7 derecenin altındaki her türlü hava koşuluna karşı, kış lastiği kullanmayı önemle tavsiye ediyoruz. Türkiye’de 12 milyon binek otomobilin trafikte olduğunu düşündüğümüzde, yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek adına sürücülerin mutlaka kış lastiğine geçmesi can ve mal güvenliği için büyük önem taşıyor” dedi.


Euromaster, kış aylarının gelmesiyle birlikte sürüş güvenliğinin sağlanabilmesi ve olası trafik kazalarına karşı kış lastiğine geçişin önemine dikkat çekti. Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle ticari araç ve yolcu taşıyan araçlar için geçerli olacağını hatırlatan Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “Kış aylarında buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarında önemli bir artış yaşanıyor. Bizler 7 derecenin altındaki her türlü hava koşuluna karşı, kış lastiği kullanmayı tüm sürücülere tavsiye ediyoruz. 12 milyon binek otomobilin trafikte olduğunu düşündüğümüzde, yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek adına sürücülerin mutlaka kış lastiğine geçmesi can ve mal güvenliği için büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda bakanlığın aldığı önlemler ve etkili yaptırımlar sayesinde zorunlu kış lastiğine olan bilincin oldukça artığını belirten Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “Biz Euromaster olarak sürücülere kış lastiğinin sadece karlı havalarda kullanılan bir lastik olmadığını önemle hatırlatmak istiyoruz. Euromaster servis noktalarında her biri alanında uzman ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz ücretsiz araç check-up’ı hizmetimizle otomobilleri kapsamlı bir şekilde kış aylarına hazırlıyoruz. Öte yandan lastik oteli hizmetimizle sürücülerin kış veya yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar uygun koşullarda muhafaza ediyor, bizden yeni lastik alan müşterilerimize önerdiğimiz ilave lastik garantisi ile de müşterilerimizin lastiklerini sürücü hatalarından kaynaklanan lastik hasarlarına karşı garanti altına alıyoruz” diye konuştu.



 

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