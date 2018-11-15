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Komatsu ve Crown ürünlerinde bakım hediye

Komatsu ve Crown ürünlerinde bakım hediye

Tarih 15 Kasım 2018, 12:33

Temsa İş Makinaları, distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu ve Crown marka endüstriyel ürünler için oldukça avantajlı bir bakım kampanyası başlattı.


1 Kasım – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında satın alınan Komatsu ve Crown ürünlerinde ilk 1000 saat bakım Temsa İş Makinaları tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Komatsu forkliftlerde 4 adet, Crown forklift ve depo ekipmanlarında 2 adet bakım ile sınırlı olan kampanya Temsa İş Makinaları’nın müşterilerine sunduğu uçtan uca hizmet çözümlerinin bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Sağlamlık ve güvenlikleri ile öne çıkan Komatsu ve Crown markalı endüstriyel ürünlerin üstün teknolojisi ile Temsa İş Makinaları sahada şirketleri güçlendirip depoların verimliliğini artırırken, bu yeni kampanya ile ekonomik anlamda da müşterilerini destekliyor. Üstün kullanım performansına sahip, yüksek verimli, konforlu ve güvenli sürüş sunan Komatsu ve Crown endüstriyel ürünler üstün teknolojileri, satış ve satış sonrası hizmetleriyle her zaman müşterilerinin yanında yer alıyor.

Temsa İş Makinaları, bütünsel hizmet sunma vizyonuyla satış sonrasında müşterilerine düzenli bakım anlaşmaları, uydu takip sistemi raporları, yağ analizleri, eğitim programları ve kampanyalar gibi birçok avantajlı hizmet sunuyor.



 

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