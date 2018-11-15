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Shell, BMW’nin en büyük madeni yağ tedarikçisi olmaya devam ediyor

15 Kasım 2018, 12:20

Shell tarafından üretilen yüksek performanslı motor yağları, 2022 yılının sonuna kadar BMW servislerinde kullanılacak.



Shell, BMW Grubu’nun BMW, BMWi, BMW M, MINI, BMW Motorrad ve Rolls-Royce Motor Cars markaları için önümüzdeki üç yıl süre ile, 2022 yılına kadar Avrupa ,Ortadoğu ve Afrika bölgesinde satış sonrası motor yağları için tek tavsiye ettiği tedarikçi konumunu resmi olarak yeniledi.

Üç yıl süreyle uzatılan anlaşmaya göre, Shell tarafından BMW motorları için üretilen yüksek performanslı motor yağları, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki BMW bayi ağında müşterilere sunulmaya devam edilecek.



Bu işbirliği, Shell’in, en son BMW motor özelliklerini karşılayan BMW markalı motor yağlarını üretmeye ve tedarik etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Bu yağların üretiminde, gazdan sıvıya dönüşüm (GTL) teknolojisi olarak da bilinen patentli bir formül kullanılarak doğalgazdan baz yağın üretildiği, devrim niteliğinde bir teknoloji olan Shell Pure Plus Teknolojisi kullanılıyor.



Kilit Müşteriler, Shell Küresel Ticaret Başkan Yardımcısı Patrick Carré, konuyla ilgili şunları söyledi: “BMW ile çalışmaktan ve onlara ileri teknolojili, yüksek performanslı motor yağları tedarik etmekten onur duymaktayız. Ticari ve teknik ilişkilerimizi ilerlettikçe işbirliğimizi daha da güçlendireceğimizi umut ediyoruz.”





