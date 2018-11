Iveco Türkiye, üstyapıcılar ile buluştu

Anasayfa » Üstyapi

15 Kasım 2018, 12:10

Iveco, İstanbul’da iki yılda bir düzenlediği üstyapıcılar toplantısına bir yenisini ekledi.

Iveco Türkiye, ürün gamı ile ilgili en son yenilikleri tanıtmak için üst yapı üreticileriyle her iki yılda bir buluşuyor ve bu gelenek bu yıl da bozulmadı. 6 Kasım tarihinde İstanbul’da yapılan toplantı, Türkiye’nin her yerinden 98 üst yapıcıyı bir araya getirdi. Katılımcıların yüzde altmışı hafif ve orta segmentlerde uzmanlaşmış üst yapıcılardan, diğer üst yapı üreticileri ise mikser, damper ve römork gibi uygulamalarla ağır segmentte uzmanlaşmış üst yapıcılardan oluşuyordu.Iveco yetkilileri iş ortakları ile iki yılda bir yapılan bu buluşmanın bir gelenek haline geldiğinive her yıl görülen yüksek katılımın, bu buluşmaların üst yapı üreticileri için ne kadar değerli ve verimli olduğunun kanıtı olduğunu belirttiler.Sabah yapılan açılış oturumunda, Iveco, yeni üst yapı portalını, ürün gamındaki en son yenilikleri tanıttı. Sunumlara, Türk ve Avrupa pazarlarında aynı anda satışa sunulan yeni araç tanıtımları eklendi. Oturum, açık alanda gösterilen ürün gamının incelenmesi ile sona erdi.Iveco, öğleden sonra Daily’e ayrılmış etkileşimli bir çalıştay düzenledi. Burada üst yapı üreticileri, Daily ile ilgili yenilikler hakkında bilgi aldılar.Daily Hi-Matic, üst yapı üreticilerinden olumlu yorumlar aldı. Üst yapıcılar Daily Hi-Matic’in sorunsuz sürüş deneyiminden memnun kaldıklarını ve bu aracı müşterilerine önerdiklerini belirttiler.Tüm Iveco ürün gamı, kongre alanında sergilendi. Daily, Eurocargo, LNG modelinde Stralis NP460, Stralis X-Way, Astra HD9 ve Trakker modelleri dahil olmak üzere 13 araç vardı.Iveco, farklı dingil mesafesi ve yük kapasitesi seçeneklerine sahip Daily modellerini sergiledi. Ayrıca, Iveco’nun sınıfına özel 8 vitesli otomatik şanzımana sahip Daily Hi-Matic modeli de sergilendi. Bu model sağlam şasi yapısı (kamyon tipli C şasiye sahip ilk hafif ticari araçtır), üstün yakıt ekonomisi ve mutlak sürüş keyfiyle öne çıkıyor.Teşhirde, piyasadaki en gelişmiş dizel teknolojisine sahip Daily Blue Power, Euro 6 RDE Ready de yer alıyordu. Bu araç, 2020 Gerçek Sürüş Emisyonları yönetmeliklerine hazır olan ilk hafif ticari araç. Bu model, van kategorisinde “Yılın Uluslararası Vanı 2018” ve “2018 Yılının Sürdürülebilir Kamyonu” ödüllerini alan Daily Blue Power ailesinin bir parçasıdır.Farklı azami yüklü araç ağırlıklarına ve şasi uzunluklarına sahip olan Eurocargo modelleri etkinlik boyunca sergilendi. 3 dingilli ve dümenlenebilir 3. dingil tekerlekli 22 tonluk model de sergideydi.“Şehrin sevdiği kamyon” olan Eurocargo SCR sistemiyle emisyon standartlarını karşılayan tek Euro VI orta ölçekli araçtır: pasif Dizel Partikül Filtre bulunan HI-SCR sistemine sahiptir.Geçen yıl tamamen yeni aktarma organlarıyla satışa sunulan Stralis en yüksek güvenilirlik ve verimliliği sahip; ayrıca önemli miktarda TCO ve CO2 düşüşü sağlıyor. Yeni Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması da dahil olmak üzere yerel ve kısa mesafeli görevler için en iyi çözümleri sunmak üzere tasarlanmış olup özgün HI-SCR emisyon sisteminin sunduğu eşsiz avantaja sahiptir.“2019 Yılının Sürdürülebilir Kamyonu” ödülünü alan yeni Stralis NP 460, Iveco'nun en gelişmiş yakıt verimliliği teknolojilerine ve uzun mesafe görevleri için tasarlanmış olan Hi-Way kabinlerin üstün konforuna sahiptirIveco, Türkiye’ye şimdiye kadar iki adet yeni Stralis NP 460 sundu. Teşhirde olan model, en zorlu görevler için gerekli gücü üretecek şekilde geliştirilmiş olan yeni Iveco Cursor 13 NP tek yakıtlı motoru sunuyor. Çift LNG deposu, 1600 km’ye kadar rekor bir menzil sağlıyor.5 ay önce Türkiye’de satışa sunulan yeni inşaat kamyonu Stralis X-WAY, Trakker’in efsanevi arazi şasisiyle Stralis’in en iyi yakıt verimliliği özelliklerini bir araya getiriyor. Beton mikserinden uzun mesafeye kadar en hafif boş ağırlığa duyarlı olan görevler için tasarlandı. Segmentindeki en büyük taşıma kapasitesini sunmak için sektördeki en düşük boş ağırlığa sahiptir. 8X4 rijit ve 4x2 çekici modelleri de etkinlikte sergilendi.Iveco’nun taş ocağı ve inşaat sahası aracı olan Trakker’ın 410 hp 8x4 modeli sergilendi. Trakker kamyonlar, Türkiye’de özellikle beton mikseri, beton pompası ve maden damperli gövdelerde yaygın şekilde kullanılıyor; ayrıca, arazi kamyonları, vinç ve sondaj kamyonları olarak da hizmet veriyor. Tüm Trakker’larda yalnızca SCR sistemine sahip Euro 6 motor, Genişleme Modülü, Hız Sabitleyici ve PTO (göreve bağlı olarak) standart ekipman olarak bulunmaktadır.Iveco arazi ürün gamında, özellikle maden sahaları için uygun olan yeni nesil 8x4 Astra HD9, “Uç noktadaki işler için üstün konfor” etiketiyle çıkışını yaptı. Astra, ağır araç segmentinde modernliğin ve 50 yıllık deneyimin başarılı bir kombinasyonudur. Yeni kabini, sürücüler için benzersiz bir konfor sunan olağanüstü tasarıma sahiptir. Astra HD9, aynı yüksek verimlilikli Euro 6 gibi, Eurocargo ve Stralis’teki yalnızca SCR sistemine sahip.