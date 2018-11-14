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Tırsan Finanstan ister Euro ister TL

Tırsan Finanstan ister Euro ister TL

Tarih 14 Kasım 2018, 17:40

Tırsan Finansman A.Ş ile müşterilerinin kendi iş modellerine uygun Türk Lirası ya da döviz cinsinden kredi alternatifleriyle hizmet veriyor.

Sunduğu hizmetlerle her zaman müşterilerinin yanında olan ve sektöre yön veren Tırsan,  14 Kasım’da başlayan yeni Türk Lirası Kredi kampanyasında 24 ay vadeli %2.2 faiz ile müşterilerinin rekabetçiliğine destek veriyor.

Tırsan, sunduğu ayrıcalıklarla finans alanında da liderliğini sürdürüyor. Her tip çekiciye uyumlu 5. teker yüksekliği ayarlanabilen Multi-Ride serisi ve bunun yanı sıra nakliye sektörünün yükselen trendi intermodal taşımacılıkta her taşıma modunun destekçisi, filo yönetimi için en teknolojik sistemlerin kullanıldığı telematik çözümleri ile müşteri taleplerine ve yüküne uygun araç konfigüre etme esnekliği sağlayan 300 farklı opsiyon ile Avrupa’nın en geniş ve müşteri memnuniyeti odaklı Tenteli Perdeli ürün ailesinden limitli adetler için geçerli kampanya, Türk lirasında 24 ay vade ve düşük faiz %2.2 ile müşterilerinin operasyonlarının devamlılığına güç veriyor.

Euro ve Dolar’da ise 36 ay vade devam ediyor
Tırsan Finans kurulduğu günden bu yana müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ile treyler yatırımını kolaylaştırıyor. Verdiği döviz kredisi ile müşterilerinin gelir cinsine göre, Türk Lirası yada döviz krediler ile treyler finansmanı sunmaktadır. Müşterilerine 36 aya varan vade ile, Euro ve Dolar cinsinden döviz kredisi sağlayan şirket, treyler yatırımlarının rekabetçi fiyatlarla yapılmasına olanak sağlıyor. Tırsan Finans A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Akgül, sundukları döviz kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada: “Tırsan Finans taşımacılık sektörünün rekabet gücünü desteklemek adına müşterilerine alternatif finansman avantajları sunmaktadır. Alımlarını döviz olarak yapan iş ortaklarımız, Tırsan’ın geniş ürün gamından seçtikleri ürünlerimizi sağladığımız döviz kredisi ile ödeyebilecekler” dedi.

 

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