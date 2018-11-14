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Ulu Uluslararası Nakliyat filosunu güçlendirdi

14 Kasım 2018, 15:15

Asya’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyada nakliyat yapan Ulu Uluslararası Nakliyat, filosunu Volvo Trucks FH 540 HP 4X2 çekicilerle güçlendirdi.



Kuru yükten yaş meyve sebzeye, ilaçtan canlı çiçek taşımacılığına uzmanlık ve hassasiyet gerektiren farklı alanlarda hizmet veren nakliye şirketi, satın aldığı 8 adet çekiciyi, Volvo Trucks’ınTürkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’ndan teslim aldı.



Ulu Uluslararası Nakliyat’ın filosuna kattığı FH 540HP 4X2 çekiciler, Dynafleet araç takip sistemi, yüksek yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği ile öne çıkıyor. Volvo Trucks FH serisinin bu özel çekicisi özel tasarlanmış geniş kabini ve sunduğu fonksiyonlarla kullanıcısına yüksek konfor sunuyor.

Volvo Trucks çekicilerini, Ulu Uluslararası Nakliyat adına firma sahibi Necati Özmen,Temsa İş Makinaları Volvo Kamyon Marmara Bölge Satış Müdürü Bora Gür’den teslim aldı.



Teslimat töreninde konuşan Ulu Uluslararası Nakliyat firma sahibi Necati Özmen şunları söyledi: “Genelde taşıdığımız ürünler terminli ürünler olup, belirli bir aralıkta ısıtma-soğutma gerektiren donmuş yada yaş meyve sebze gibi hassas özellikli ürünlerdir. Bu sebeple sorun çıkarmayan, iyi bir çekiciye sahip olmak bizim için önemli. Kalitesi, dayanıklılığı, çok yönlü nakliye işlerine uyumluluğu sebebiyle Volvo Trucks’ı yarım asra yakın bir zamandır tercih ediyoruz. Üstelik yakıt verimliliği sağlaması da hem maliyetlerimiz açısından hem de çevresel etkilerimiz açısından bize her zaman avantaj sağlıyor. Satın alma sürecinde bir çözüm ortağı titizliğiyle destek olan, satış sonrasında da yanımızda olacağının güvencesini veren Temsa İş Makinaları ile Volvo Trucks bağımızın daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum”.







